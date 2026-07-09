Ganso atinge rede elétrica e deixa 2,8 mil imóveis no escuro em Votuporanga 

O apagão durou cerca de 1 hora e 20 minutos e afetou os bairros Cidade Jardim, Parque das Águas, Recanto das Águas, Esplanada, parte do Jardim Universitário e também o município de Álvares Florence/SP.

Um apagão deixou cerca de 2,8 mil imóveis sem energia elétrica em diversos bairros de Votuporanga/SP e Álvares Florence/SP, na noite desta terça-feira (7.jul).

De acordo com o apurado, um ganso atingiu a rede elétrica ao tentar pousar na represa próxima ao condomínio Portal 11, no bairro Recanto das Águas, provocando um curto-circuito e causando o desligamento automático da rede, deixando diversos bairros sem energia.

Segundo a concessionária Neoenergia Elektro, a ocorrência foi registrada por volta das 20h. O desligamento automático da rede afetou moradores dos bairros Cidade Jardim, Parque das Águas, Recanto das Águas, Esplanada, parte do Jardim Universitário e também o município de Álvares Florence.

Equipes da distribuidora foram mobilizadas imediatamente para realizar as manobras necessárias e restabelecer o fornecimento de energia. Em algumas regiões, a luz retornou em poucos minutos, enquanto moradores dos bairros Esplanada e Cidade Jardim aguardaram cerca de 1 hora e 20 minutos.

Ainda segundo a concessionária, o ganso não resistiu à descarga elétrica e morreu no local.

A Neoenergia Elektro informou que ocorrências desse tipo são raras, mas podem acontecer em áreas próximas a represas e outros espelhos d’água, onde há maior presença de aves de grande porte. A concessionária destacou ainda que suas equipes atuam para restabelecer o serviço com rapidez e segurança sempre que situações como essa acontecem.