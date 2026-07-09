Miguel Bilong: quem é o camaronês de 18 anos que se destacou em jogo-treino do Palmeiras 

Atacante foi aprovado em testes no Verdão e aguarda a abertura da janela para ser regularizado.

Miguel Bilong roubou a cena no jogo-treino do Palmeiras, realizado na manhã desta quarta-feira, entre os jogadores do próprio elenco. O atacante camaronês marcou dois dos três gols da equipe branca, vencedora da partida.

“É meu primeiro jogo com o time principal e estou tentando me adaptar ao idioma, é um pouco difícil, mas com o tempo eu vou conseguir. Vai ficar tudo bem e vou me adaptar aos poucos. Mas gosto muito do Palmeiras”, disse Miguel à TV Palmeiras após a partida.

O jogador de 18 anos e 1,78m participa de testes no clube desde março. Ele foi aprovado e tem contrato assinado com o Palmeiras, mas o vínculo só pode ser oficializado a partir da abertura da janela de transferências internacional, no dia 20 de julho.

Miguel ainda não fala português, mas participa de aulas para facilitar a aprendizagem do idioma. Na Academia de Futebol, a língua dominante do camaronês é o francês.

O atacante disputou torneios amistosos, como a Copa Ibrachina sub-20. Allan Barcellos, treinador da categoria, gostou bastante do desempenho do jogador, especialmente pela mistura entre imposição física e finalizações precisas.

A ideia inicial do Palmeiras é de lapidar o atacante na base antes de pensar em ascensão aos profissionais. Com a benção de João Paulo Sampaio, coordenador da base, e Vítor Castanheira, membro da comissão técnica, Abel Ferreira deu sinal verde.

O caminho natural é a integração ao grupo de apoio dos profissionais, ao lado de outras joias como Eduardo Conceição e Heittor.

Miguel deve participar do próximo jogo-treino do Palmeiras, que será realizado no fim de semana contra o Juventus, novamente na Academia de Futebol.

A chegada do camaronês faz parte do projeto de captação do Palmeiras no continente africano. Além de Miguel, o trabalho rendeu outros atletas, como o zagueiro marfinense Koné, que integra o grupo de apoio dos profissionais.

*Com informações do ge