9 de julho: O que abre e o que fecha em Votuporanga no feriadão 

Serviços essenciais serão mantidos durante o feriado estadual da Revolução Constitucionalista; confira os horários de funcionamento dos órgãos municipais e atendimentos à população.
O feriado de 9 de julho, celebrado nesta quinta-feira (9.jul), altera o expediente dos órgãos municipais nesta semana. A Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá expediente na quinta-feira e também na sexta-feira (10), em razão do ponto facultativo. As atividades serão retomadas na segunda-feira (13), com atendimento ao público na Central de Atendimento a partir das 9h.
Durante o período, os serviços municipais continuarão disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos.
Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente durante todo o feriado prolongado. Permanecem em atendimento o Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) “Dr. Diorandi Figueira da Costa”, com funcionamento 24 horas, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Comércio
Os supermercados funcionarão em horário especial nesse feriado, por exemplo, o Proença atenderá das 7h30 às 13h; Santa Cruz das 7h às 12h30; Porecatu das 7h30 às 13h; dentre outras redes que operam na cidade e estão de portas abertas em horário especial.
Já o comércio em geral terá atendimento especial no próximo sábado (11), com o lançamento oficial da campanha “Meu Pai Tá ON”, criada para movimentar as vendas do comércio durante o Dia dos Pais e incentivar os consumidores a comprarem nas empresas participantes de Votuporanga. O evento promovido pela Flash Net e a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) ocorre a partir das 10h, na sede da Flash Net, localizada na Rua Pernambuco, 4074.
Como tradição no segundo sábado do mês, o comércio de Votuporanga atenderá em horário especial neste sábado, com as lojas funcionando até às 18h.
Parque da Cultura
O Parque da Cultura permanecerá fechado nesta quinta-feira (9) e na sexta-feira (10). No sábado (11) e no domingo (12), o espaço estará aberto para visitação das 15h às 20h. Na segunda-feira (13), o local ficará fechado para manutenção e voltará a funcionar normalmente na terça-feira (14).
Saev Ambiental
Nesta quinta-feira (9), o plantão da Saev Ambiental funcionará 24 horas pelo telefone 0800-770-1950. O atendimento pelo WhatsApp, no número (17) 3405-9195, será realizado das 7h às 19h. O atendimento presencial na sede da autarquia, na Rua Pernambuco, estará fechado.
O Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados, sendo que o Bosque está em reforma. Os Ecotudos Sul, Norte, Leste e Oeste funcionarão das 7h às 19h.
Não haverá serviço de varrição de ruas nem coleta seletiva. A coleta de lixo orgânico diurna será realizada normalmente, enquanto a coleta noturna será antecipada para as 15h.
Na sexta-feira (10), o plantão pelo 0800-770-1950 permanecerá disponível 24 horas e o atendimento pelo WhatsApp será realizado das 7h às 19h. O atendimento presencial continuará suspenso. O Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados e os quatro Ecotudos funcionarão das 7h às 19h.
Os serviços de varrição de ruas, coleta de lixo orgânico e coleta seletiva serão realizados normalmente na sexta-feira.
No sábado (11), o plantão pelo 0800-770-1950 funcionará 24 horas e o atendimento pelo WhatsApp será realizado das 7h às 13h. Não haverá atendimento presencial. O Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados, enquanto os Ecotudos Sul, Norte, Leste e Oeste estarão abertos das 7h às 19h.
A varrição de ruas e a coleta de lixo orgânico serão realizadas normalmente no sábado. Não haverá coleta seletiva.
No domingo (12), o plantão pelo 0800-770-1950 permanecerá disponível 24 horas. Não haverá atendimento presencial. O Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados e os Ecotudos funcionarão das 7h às 19h.
Não haverá serviço de varrição de ruas, coleta de lixo orgânico ou coleta seletiva no domingo.