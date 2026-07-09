Defesa Civil de SP emite alerta de emergência para incêndios no feriado 

Interior do estado pode ser afetado por focos de incêndio durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista em função da baixa umidade do ar e tempo seco.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta de emergência para incêndios no interior do estado durante o feriado prolongado desta semana. Entre esta quinta-feira (9.jul) e sábado (11), o tempo será marcado por uma massa de ar seco e baixa umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 30% na região norte e noroeste.

Segundo o órgão, o pico do alerta é para sábado nas regiões de Barretos, Ribeirão Preto e Franca, que devem ficar em estado de emergência. Já a faixa que vai de Andradina, passando por Presidente Prudente e Bauru, até Campinas, fica em estado de alerta. Outras regiões do estado se mantêm em alerta considerado alto pela Defesa Civil.

O estado de emergência representa o mais alto nível de criticidade e é acionado quando as condições meteorológicas atingem níveis extremos, com temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, ventos intensos e um longo e frequente período sem chuvas.

De acordo com a Defesa Civil, nesse cenário, qualquer foco de ignição possui grande chance de evoluir rapidamente para incêndios de grandes proporções, com alta velocidade de propagação e maior dificuldade de controle.

A partir de sábado, a aproximação de uma frente fria deve alterar gradualmente as condições meteorológicas, provocando o aumento da nebulosidade. O clima favorece pancadas isoladas de chuva, especialmente na metade sul e na faixa leste paulista, embora os modelos meteorológicos não indiquem volumes expressivos de precipitação.

Nos dias seguintes, a frente fria deve manter o tempo mais instável, com previsão de chuvas de baixa intensidade e temperaturas mais baixas. A nebulosidade e redução das temperaturas em boa parte do estado diminui o risco de queimadas.

Fase vermelha para incêndios

Conforme divulgado pela Defesa Civil, o período entre junho e outubro é considerado a fase vermelha para incêndios, uma vez que é a época mais seca do ano e a mais propensa a focos de queimadas nas matas.

Dados do órgão mostram que, de cada 10 incêndios detectados no Estado de São Paulo, 9 são provocados por ação humana, seja ela intencional ou não.

Orientações

O órgão orienta que, durante a época de estiagem, deve-se adotar alguns cuidados especiais, como: