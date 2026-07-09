DISE de Fernandópolis prende mulher por tráfico de drogas em Parisi 

Policiais civis cumpriam mandado de busca e apreensão na residência de D.L.A., de 26 anos, quando encontraram meio tijolo de maconha, além de porções da mesma droga já fracionadas, embaladas e prontas para a venda.

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Fernandópolis/SP, realizada em Parisi/SP, na manhã desta terça-feira (8.jul).

De acordo com o apurado, a prisão de D.L.A., ocorreu quando equipes da Polícia Civil cumpriam mandado de busca e apreensão na residência da investigada, alvo de uma investigação relacionada ao comércio de entorpecentes.

Durante as buscas, os agentes localizaram meio tijolo de maconha, além de diversas porções da mesma droga já fracionadas, embaladas e prontas para a comercialização.

Diante das evidências encontradas, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à sede da DISE de Fernandópolis, onde foi ouvida e colocada à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia técnica do Instituto de Criminalística (IC).

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar possíveis envolvidos na atividade criminosa.