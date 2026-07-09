Região fecha primeiro semestre de 2026 com superávit comercial de US$ 788,9 milhões 

Resultado é impulsionado pelo avanço das exportações e das importações, reforçando a competitividade da indústria regional.

Os 102 municípios que compõem a regional do Ciesp Noroeste Paulista encerraram o primeiro semestre de 2026 com um desempenho expressivo no comércio exterior. De janeiro a junho, a região registrou superávit comercial de US$ 788,9 milhões, resultado impulsionado pelo crescimento simultâneo das exportações e das importações em comparação com o mesmo período de 2025.

De acordo com levantamento divulgado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), as exportações somaram US$ 963,8 milhões, avanço de 11,1% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Já as importações totalizaram US$ 174,9 milhões, crescimento de 14,5% na mesma comparação.

Para o diretor de Comércio Exterior do Ciesp Noroeste Paulista, Caubi Camargo, os números demonstram a força e a capacidade de adaptação das empresas da região: “Esse crescimento simultâneo nas exportações e importações demonstra o dinamismo e a forte integração global da nossa indústria. Não estamos dependendo de um único fator isolado; a região mostra competitividade, diversificação produtiva e capacidade de ampliar mercados mesmo em um cenário internacional complexo”, analisa.

Entre os principais produtos exportados pela regional estão açúcares e produtos de confeitaria (36,2%), carnes e miudezas comestíveis (25,6%) e preparações alimentícias diversas (10,9%). Já as importações foram concentradas em leite e laticínios; ovos de aves (31,2%), peixes, crustáceos e moluscos (29,5%) e máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (11,5%).

Principais mercados

No primeiro semestre de 2026, a China manteve-se como o principal destino das exportações da regional, respondendo por 18,9% das vendas externas. Em seguida aparecem os Países Baixos (Holanda), com 6,5%, e os Estados Unidos, com 5,8%.

Já as importações tiveram como principais origens o Chile (26,7%), os Estados Unidos (24,5%) e a China (20,7%).

“Alcançar um superávit de US$ 788,9 milhões no primeiro semestre confirma que a nossa região está economicamente forte e consolidada no comércio mundial. O Ciesp continua oferecendo suporte logístico, aduaneiro e estratégico para que cada vez mais indústrias ampliem sua presença no mercado internacional, contribuindo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento em toda a nossa região”, conclui.