Funfarme/Famerp recebe a 3ª Oficina de Regionalização da Saúde do Governo de SP

Como o complexo referência na Saúde da região noroeste paulista, a Funfarme/Famerp foram anfitriões, nesta quarta-feira (10.set), da 3ª Oficina de Regionalização da Saúde do Estado de São Paulo, que reuniu vereadores, prefeitos e deputados de toda a região, no Centro de Convenções da Faculdade de Medicina de Rio Preto. A oficina apresentou os avanços da regionalização no DRS XV (Departamento Regional de Saúde XV), que abrange 102 municípios do Noroeste Paulista, com mais de 1,6 milhão de habitantes, tendo o Hospital de Base (HB) como a instituição que concentra o maior volume de atendimentos SUS no Estado de São Paulo.

O secretário de Estado da Saúde, Dr. Eleuses Paiva, destacou os resultados já alcançados desde a implantação da Tabela SUS Paulista, do Incentivo à Gestão Municipal (IGM) e dos recursos de expansão que têm transformado o cenário da saúde regional. Somente no DRS XV, já foram aplicados R$ 650 milhões em investimentos, com foco especial na cardiologia, além de R$ 55 milhões via IGM nos últimos 12 meses.

Os indicadores mostram o impacto direto das ações. As internações passaram de 156 mil em 2022 para 196 mil no último ano, enquanto o número de cirurgias saltou de 72 mil para 105 mil. Outro avanço importante foi a maior utilização dos hospitais de baixa e média complexidade, que saíram de 25% para 75% de taxa de ocupação, liberando leitos de alta complexidade em instituições de referência, como o HB de Rio Preto.

Durante o evento, também foram discutidos os desafios e as próximas metas, entre elas a melhoria do fluxo de atendimento em cardiologia e a ampliação da oferta de serviços especializados.

Participantes do evento reforçaram a importância da integração entre Estado e municípios e ressaltaram o papel estratégico do Hospital de Base/Funfarme, considerado referência nacional em alta complexidade, com destaque para a cirurgia cardíaca pediátrica que recebe pacientes de sete estados brasileiros.

“O Hospital de Base é importante não só para a região, porque tem o maior volume de atendimento SUS em São Paulo, em alguns aspectos superando até mesmo o Hospital das Clínicas da capital. Aqui não é só quantidade, mas qualidade do serviço prestado, que é reconhecido nacionalmente”, destacou o Secretário de Saúde de São Paulo Dr. Eleuses Paiva.

Dr. Dulcimar Donizeti de Souza, vice-diretor executivo da Funfarme, agradeceu o secretário pelo empenho na saúde regional e afirmou: “A Funfarme é polo de referência no atendimento em saúde para toda a região. Quero, em nome da nossa instituição, parabenizar o governador Tarcísio de Freitas e o secretário Eleuses pelo avanço no desenvolvimento e implantação da Tabela SUS Paulista, que tem dado um apoio fundamental não apenas para o nosso hospital, mas também para instituições menores. Trata-se de um verdadeiro divisor de águas, cujo modelo já inspira outros estados a criarem projetos semelhantes. Reitero nosso agradecimento ao governador e ao secretário por todo o apoio e contribuição que têm proporcionado.”

A 3ª Oficina de Regionalização consolidou o DRS XV como modelo de gestão regional, unindo tecnologia, expansão de recursos e integração entre municípios para garantir melhor acesso e qualidade no atendimento à população do SUS.