Alunos da Apae visitam a Câmara Municipal de Votuporanga 

Em alusão ao Setembro Verde, mês da inclusão, alunos e professores da entidade realizaram uma visita especial ao Poder Legislativo, sendo recebidos pelos vereadores.

Na tarde desta segunda-feira (8.set), o Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’ foi palco de uma visita marcada por emoção e aprendizado na Câmara Municipal de Votuporanga/SP. Em alusão ao Setembro Verde, mês da inclusão, alunos e professores da Apae de Votuporanga realizaram uma visita especial ao Poder Legislativo.

Na oportunidade, os visitantes foram recepcionados pelo presidente da Casa de Leis, vereador Daniel David (MDB), juntamente com demais parlamentares e servidores, propiciando aos estudantes conhecerem a estrutura da Câmara, visitando os gabinetes, além de apresentar solicitações ligadas à inclusão social.

De acordo com a Câmara Municipal, a iniciativa reforça a importância da lei aprovada em 2017, de autoria do vereador Osmair Ferrari (PL), que incentiva campanhas de conscientização sobre inclusão.

Durante a visita, Daniel David agradeceu a presença dos alunos e destacou que a Câmara é a “Casa do Povo”, estando sempre à disposição para ouvir e apoiar a comunidade, além de reforçar a necessidade de promover políticas públicas que ampliem a inclusão e fortaleçam a participação social das pessoas com deficiência.