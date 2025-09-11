Semana do Idoso: Secretaria da Saúde promove palestras sobre saúde, memória e qualidade de vida

Evento será realizado no dia 30 de setembro, a partir das 19h, na Câmara Municipal; profissionais da área da saúde abordarão temas voltados à população idosa.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, promoverá uma palestra especial em comemoração à Semana do Idoso 2025. O evento, gratuito e aberto à população, será realizado no dia 30 de setembro, a partir das 19h, na Câmara Municipal, e contará com a presença de profissionais da área da saúde para abordar temas de grande relevância voltados à população idosa. O objetivo é valorizar a experiência e promover a saúde e o bem-estar dessas pessoas de Votuporanga.

A programação inclui a participação do médico especialista em Geriatria, Dr. Luciano Melo, que apresentará a palestra “Causas de Alteração em Memória de Idosos e Doença de Alzheimer”, e da neurologista Dra. Juliana Akita, que falará sobre “Causas de alteração do equilíbrio e Doença de Parkinson”.

A secretária da Saúde, Ivonete Felix do Nascimento, destacou a importância do encontro. “Celebrar a vida é também cuidar da saúde e oferecer informação de qualidade. Nossa proposta é valorizar a pessoa idosa, promovendo conhecimento que ajude na prevenção, no diagnóstico precoce e na melhoria da qualidade de vida. Este será um momento de aprendizado, troca de experiências e acolhimento”, ressaltou.

As inscrições podem ser feitas no link www.votuporanga.sp.gov.br/semana-do-idoso-2025