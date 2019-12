Funcionário da Sabesp morre após ser prensado por caminhão

De acordo com a Polícia Militar, vítima acompanhava a troca de bateria do caminhão, quando o veículo acabou indo para frente e a prensando.

FERNANDÓPOLIS – Um servidor da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), de 60 anos, morreu após ser prensado por um caminhão, na tarde desta quinta-feira (5). Em nota, a Sabesp lamentou a morte do funcionário Ailton Herrera Mendonça e afirmou que acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, mas ele não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, um funcionário de uma auto elétrica realizava a troca de bateria do caminhão, a vítima acompanhava o serviço, que estava sendo feito dentro das dependências da empresa, localizada na Avenida da Saudade.

Ao terminar, ele deu partida no caminhão, que foi para frente e prensou o servidor contra um carro estacionado no local. Em seguida, a vítima caiu e a roda do caminhão passou por cima dela.

Ainda segundo a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil compareceu ao local para realizar exames periciais e apontar as causas da morte.

A Sabesp ainda disse que está prestando auxílio aos familiares e às autoridades na apuração do acidente. Ailton Herrera Mendonça iria se aposentar nos próximos dias.