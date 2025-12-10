Procurada pela Justiça é presa em Votuporanga 

Mulher foi localizada pela Polícia Militar na Rua Orlando Minhoto, no bairro Estação.

Uma mulher que constava como procurada pela Justiça foi presa na manhã desta segunda-feira (8.dez), no bairro Estação, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, cientes da existência do mandado de prisão em aberto, policiais militares foram até o endereço na Rua Orlando Minhoto, na zona sul, onde foram recebidos pela mãe da mulher.

Em seguida, a procurada foi localizada no interior do imóvel e apresentada na Central de Flagrantes, onde foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.