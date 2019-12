Dado solicita ao Estado dispositivos de segurança para a Péricles Bellini

Em ofício o Chefe do Executivo, requer melhorias no trevo de Parisi e reforça pedidos já protocolados anteriormente solicitando duplicação de trecho da Rodovia, viaduto no acesso ao 6º Distrito Empresarial e dispositivo no acesso à Vila Carvalho.

Após os frequentes acidentes de trânsito registrados ocorridos na Rodovia Péricles Bellini (SP 461) que tem, inclusive, ceifado vidas e destruído famílias, o Prefeito João Dado enviou Ofício nº 777/2019 ao Secretário Estadual de Logística e Transportes, Engenheiro João Octaviano Machado Neto, e ao Governador de São Paulo, João Doria. O documento reforça pedidos já registrados desde 2018, entre eles, a construção de dispositivo de retorno e acesso no trevo que liga Votuporanga a Parisi, eliminando o cruzamento em nível e aumentando, assim, a segurança de quem transita pela Rodovia.

“O local não oferece as mínimas condições de segurança de passagens em nível e pelo fato de ser muito utilizado para acesso a diversas cidades da região, com saída do Município pelo prolongamento da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, habitualmente, são registrados acidentes, muitos deles com vítimas fatais, a exemplo do que ocorreu no último final de semana”, explicou o Prefeito João Dado.

Junto com o atual Ofício, o Prefeito reforçou a solicitação protocolada pelo Ofício nº 126/2018, datado de 05 de março de 2018, onde havia requerido a viabilização da duplicação da referida Rodovia no trecho compreendido entre o cruzamento com Rodovia Euclides da Cunha (SP 320) e o trevo de acesso ao Município de Parisi. Anexo ao documento, foi encaminhada cópia dos projetos elaborados pelo Governo Estadual em 2014 onde já definiam soluções importantes sob o aspecto da segurança, não somente no trevo de Parisi, mas também no acesso ao 6º Distrito Empresarial, com a construção de um viaduto, e, também, a execução do dispositivo de retorno e acesso à Vila Carvalho.

Ciente da visita do Secretário à região neste sábado, o Prefeito João Dado determinará a entrega do Ofício também em mãos de João Octaviano, além de já ter sido enviado por meio eletrônico. “O Município de Votuporanga e diversos outros da região, como, por exemplo, Riolândia, estão enlutados pelas vidas perdidas e, enquanto agentes públicos precisamos agir e proporcionar condições seguras de tráfego nas nossas rodovias”, finalizou o Prefeito João Dado.