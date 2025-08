Frigorífico de Guapiaçu é alvo de operação contra quadrilha suspeita de furtar e abater gado ilegalmente 

Polícia Civil investiga roubo de cerca de 100 animais; dois homens foram presos no Triângulo Mineiro.

Um frigorífico de Guapiaçu/SP foi um dos alvos da ‘Operação Aprisco’, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio de equipes de São Paulo. A ação, realizada nesta terça-feira (29.jul), investiga uma quadrilha suspeita de furtar, roubar e comercializar carne bovina de forma clandestina.

Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em cidades do interior paulista — entre elas São José do Rio Preto, Guapiaçu e Nhandeara — e também em municípios mineiros, como Fronteira, Uberlândia e Frutal.

De acordo com as investigações, o grupo teria subtraído mais de 90 cabeças de gado de propriedades rurais entre fevereiro e abril de 2024. As apurações começaram após o furto de 57 novilhas em Fronteira/MG, em abril do ano passado. Parte dos animais foi localizada no frigorífico de Guapiaçu/SP; o restante já havia sido abatido. Outro crime ligado à quadrilha ocorreu em Uberlândia/MG, quando 34 vacas desapareceram e a carne foi revendida em um comércio de Campinas/SP.

A Polícia Civil também apura a participação do grupo em uma tentativa de roubo registrada em Uberaba/MG, no dia 1º de março deste ano. Na ocasião, os suspeitos não conseguiram concluir a ação porque a carreta usada para transportar os animais atolou.

Na ofensiva desta terça-feira, dois homens foram presos em Frutal, no Triângulo Mineiro, e um terceiro suspeito continua foragido. Embora não tenham sido encontrados materiais ilícitos durante as buscas, a Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 250 mil em bens e valores dos investigados.

Segundo a Polícia Civil mineira, o nome da operação — “Aprisco”, que significa curral — faz referência direta ao tipo de crime apurado, relacionado ao furto e ao abate de gado. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e dimensionar a atuação da organização criminosa.

*Com informações do sbtinterior