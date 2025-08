Espaço @PrefVotuporanga no Fliv convida população para experiências interativas e serviços públicos

Prefeitura abre as portas de seus serviços para a cidade, em um ambiente leve, alegre e cheio de novidades.

Durante os dias do Fliv 2025, a Prefeitura de Votuporanga marca presença com um espaço especial e totalmente pensado para o público: o Espaço @PrefVotuporanga.

A proposta é aproximar ainda mais a gestão municipal da população, oferecendo atendimentos, orientações, atrações culturais, ações de saúde, lazer e muita informação de forma interativa e acolhedora.

No local, os visitantes poderão conferir de tudo um pouco: vacinação, educação no trânsito, atividades esportivas, apresentações de dança e orientações de diversas secretarias municipais.

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, reforça que o espaço dialoga diretamente com o espírito do Fliv: “O festival é coletivo, é da cidade e para a cidade. Ter a Prefeitura presente com tantos serviços e ações mostra o quanto esse evento é abraçado por todos”.

O Fliv conta com o apoio da Câmara Municipal de Votuporanga, Sebrae, Sesi, Saev Ambiental, Neo energia, SP Leituras, Siseb, APPA Difusão Cultural, Difusão Cult SP, Idg e Pontos MIS.

Patrocínio de Starb, Flash Net Brasil, Uniodonto, Usina Santa Adélia, Cantóia e Figueiredo Empreendimentos, Noromix e Cincor Tintas.

O festival tem ainda fomento do Proac SP por meio de (ICMS) da Itamarati, Guaraná Poty, R2 Pharma, Proença Supermercados, Monte Santo Logística, Vip Forros, Porecatu Supermercados, Grupo HSA, JJ Vieira, Frulev e Santa Cruz Rede de Supermercados. Promoção: TV TEM. Realização: Unifev, Sesc, Senac, Prefeitura de Votuporanga, Tudo Vira Cult SP, Governo do Estado de São Paulo.

Programação Espaço @PrefVotuporanga

Sexta-feira – 8 de agosto

Totens Conecta Votuporanga + Exposição “Aqui Tem Prefeitura”

Horário: 19h às 23h

Realização: Secretaria de Governo/Comunicação

Vacinação – gripe, tétano, hepatite B, tríplice viral e febre amarela

Horário: 19h às 20h

Realização: Secretaria de Saúde

Exposição “Prof. Milton”

Horário: 19h às 23h

Realização: Secretaria da Educação

Sábado – 9 de agosto

Totens Conecta Votuporanga + Exposição “Aqui Tem Prefeitura”

Horário: 10h às 23h

Realização: Secretaria de Governo/Comunicação

Exposição “Prof. Milton”

Horário: 10h às 23h

Realização: Secretaria de Educação

Just Move – Dança Interativa no Fliv, com Naomi Ribeiro

Horários: 11h às 12h, e 15h às 16h

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo

Vacinação – gripe, tétano, hepatite B, tríplice viral e febre amarela

Horário: 16h às 20h

Realização: Secretaria de Saúde

Capoeira com Mestre Lousado

Horário: 16h às 20h

Realização: Secretaria de Esportes e Lazer

Educação no trânsito para as crianças

Horário: 17h às 18h

Realização: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Domingo – 10 de agosto

Totens Conecta Votuporanga + Exposição “Aqui Tem Prefeitura”

Horário: 10h às 23h

Realização: Secretaria de Governo/Comunicação

Exposição “Prof. Milton”

Horário: 10h às 23h

Realização: Secretaria de Educação

Just Move – Dança Interativa no FLIV, com Naomi Ribeiro

Horários: 15h às 16h

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo

Educação no trânsito para as crianças

Horário: 17h às 18h

Realização: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Vacinação – gripe, tétano, hepatite B, tríplice viral e febre amarela

Horário: 16h às 20h

Realização: Secretaria de Saúde

Segunda-feira – 11 de agosto

Alongamento com professor Eduardo

Horário: 7h10 às 8h

Realização: Secretaria de Esportes e Lazer

Totens Conecta Votuporanga + Exposição “Aqui Tem Prefeitura”

Horário: 8h às 22h

Realização: Secretaria de Governo/Comunicação

Exposição “Prof. Milton”

Horário: 8h às 22h

Realização: Secretaria de Educação

Educação no trânsito para as crianças

Horário: 8h às 9h

Realização: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Jorge com as crianças

Horário: 9h às 10h, e 14h30 às 15h30

Realização: Gabinete

Orientação 1Doc

Horário: 13h às 16h

Realização: Secretaria de Administração

Orientação progressão de carreira

Horário: 13h às 17h

Realização: Secretaria de Administração

Just Move – Dança Interativa no FLIV, com Naomi Ribeiro

Horários: 16h às 17h

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo

Vacinação – gripe, tétano, hepatite B, tríplice viral e febre amarela

Horário: 18h às 20h

Realização: Secretaria de Saúde

Muay Thai com professor Christian

Horário: 19h às 20h

Realização: Secretaria de Esportes e Lazer

Terça-feira – 12 de agosto

Totens Conecta Votuporanga + Exposição “Aqui Tem Prefeitura”

Horário: 8h às 22h

Realização: Secretaria de Governo/Comunicação

Exposição “Prof. Milton”

Horário: 8h às 22h

Realização: Secretaria de Educação

Alongamento com a professora Karina

Horário: 8h30 às 9h10

Realização: Secretaria de Esportes e Lazer

Educação no trânsito para as crianças

Horário: 9h30 às 10h30

Realização: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Orientação 1Doc

Horário: 13h às 16h

Realização: Secretaria de Administração

Orientação Progressão de Carreira

Horário: 13h às 17h

Realização: Secretaria de Administração

Roda de Conversa “Saúde Mental”, com o médico do trabalho José Augusto Ressignelli de Lima

Horário: 14h às 15h

Realização: Secretaria de Administração

Jorge com as crianças

Horário: 14h30 às 15h30

Realização: Gabinete

Aulas de Ballet Municipal

Horários: 14h30 às 15h30, 15h30 às 16h30 e 16h30 às 17h30

Realização: Secretaria de Esportes e Lazer

Aulas de Judô

Horário: 16h às 17h

Realização: Secretaria de Esportes e Lazer

Roda de Conversa “Saúde Mental”, com o médico do trabalho José Augusto Ressignelli de Lima

Horário: 16h às 17h

Realização: Secretaria de Administração

Just Move – Dança Interativa no Fliv, com Naomi Ribeiro

Horários: 16h às 17h

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo

Atendimento de serviços da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social

Horários: 18h às 20h

Realização: Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social

Vacinação – gripe, tétano, hepatite B, tríplice viral e febre amarela

Horário: 18h às 20h

Realização: Secretaria de Saúde

Quarta-feira – 13 de agosto

Totens Conecta Votuporanga + Exposição “Aqui Tem Prefeitura”

Horário: 8h às 22h

Realização: Secretaria de Governo/Comunicação

Exposição “Prof. Milton”

Horário: 8h às 22h

Realização: Secretaria de Educação

Orientação sobre amamentação com o Banco de Leite

Horário: 8h30 às 12h

Realização: Secretaria de Saúde

Alongamento com a professora Lena

Horário: 8h às 9h

Realização: Secretaria de Esportes e Lazer

Apresentação do projeto “Circuito de Habilidades Motoras” com a fisioterapeuta Gabriela Poreto e o educador físico Marcos Faneco dos Santos

Horário: 9h30 às 10h30

Realização: Leão Amigo

Educação no trânsito para as crianças

Horário: 10h30 às 11h30

Realização: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Orientação 1Doc

Horário: 13h às 16h

Realização: Secretaria de Administração

Orientação progressão de carreira

Horário: 13h às 17h

Realização: Secretaria de Administração

Jorge com as crianças

Horário: 14h30 às 15h30

Realização: Gabinete

Roda de Conversa “Saúde Mental”, com o médico do trabalho José Augusto Ressignelli de Lima

Horário: 14h às 15h

Realização: Secretaria de Administração

Roda de Conversa “Saúde Mental”, com o médico do trabalho José Augusto Ressignelli de Lima

Horário: 16h às 17h

Realização: Secretaria de Administração

Just Move – Dança Interativa no Fliv, com Naomi Ribeiro

Horários: 16h às 17h

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo

Vacinação – gripe, tétano, hepatite B, tríplice viral e febre amarela

Horário: 18h às 20h

Realização: Secretaria de Saúde

Quinta-feira – 14 de agosto

Totens Conecta Votuporanga + Exposição “Aqui Tem Prefeitura”

Horário: 8h às 22h

Realização: Secretaria de Governo/Comunicação

Exposição “Prof. Milton”

Horário: 8h às 22h

Realização: Secretaria de Educação

Apresentação do projeto “Dança dos Copos”, com a psicóloga Beatriz Sumemi Kashima

Horário: 9h30 às 10h30

Realização: Leão Amigo

Orientação 1Doc

Horário: 13h às 16h

Realização: Secretaria de Administração

Orientação progressão de carreira

Horário: 13h às 17h

Realização: Secretaria de Administração

Jorge com as crianças

Horário: 14h30 às 15h30

Realização: Gabinete

Educação no trânsito para as crianças

Horário: 15h30 às 16h30

Realização: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Just Move – Dança Interativa no Fliv, com Naomi Ribeiro

Horários: 16h às 17h

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo

Vacinação – gripe, tétano, hepatite B, tríplice viral e febre amarela

Horário: 18h às 20h

Realização: Secretaria de Saúde

Atendimento serviços da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social

Horário: 18h às 20h

Realização: Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social

Aula de Muay Thai, com o professor Christian

Horário: 19h às 20h

Realização: Secretaria de Esportes e Lazer

Sexta-feira – 15 de agosto

Totens Conecta Votuporanga + Exposição “Aqui Tem Prefeitura”

Horário: 8h às 22h

Realização: Secretaria de Governo/Comunicação

Exposição “Prof. Milton”

Horário: 8h às 22h

Realização: Secretaria de Educação

Mamaço com a Dra. Cristina Yamada – Uma ação do Banco de Leite

Horário: 9h às 12h

Realização: Secretaria de Saúde

Educação no trânsito para as crianças

Horário: 10h às 11h

Realização: Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Orientação 1Doc

Horário: 13h às 16h

Realização: Secretaria de Administração

Orientação progressão de carreira

Horário: 13h às 17h

Realização: Secretaria de Administração

Jorge com as crianças

Horário: 14h30 às 15h30

Realização: Gabinete

Apresentação do projeto “Jogo de Precisão”, com a fisioterapeuta Gabriela Poreto

Horário: 15h30 às 16h30

Realização: Leão Amigo

Just Move – Dança Interativa no Fliv, com Naomi Ribeiro

Horários: 16h às 17h

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo

Oficina de Mímica com Leandro Calado

Horários: 17h às 18h

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo

Vacinação – gripe, tétano, hepatite B, tríplice viral e febre amarela

Horário: 18h às 20h

Realização: Secretaria de Saúde

Sábado – 16 de agosto

Totens Conecta Votuporanga + Exposição “Aqui Tem Prefeitura”

Horário: 10h às 23h

Realização: Secretaria de Governo/Comunicação

Exposição “Prof. Milton”

Horário: 10h às 23h

Realização: Secretaria de Educação

UBC Battle 2025 -oficina Cyper + bate-papo com Alessandro Martins

Horário: 10h às 11h

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo

Just Move – Dança Interativa no Fliv, com Naomi Ribeiro

Horários: 11h às 12h, e das 15h às 16h

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo

Vacinação – gripe, tétano, hepatite B, tríplice viral e febre amarela

Horário: 16h às 20h

Realização: Secretaria de Saúde

Educação no trânsito para as crianças