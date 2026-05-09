7 em cada 10 brasileiros não fazem check-up; veja as consequências

Exames preventivos identificam doenças silenciosas antes que virem emergência; saiba quando fazer e o que não pode faltar na sua avaliação.

Você provavelmente já ouviu que deveria fazer check-up. E provavelmente ainda não fez. Não é coincidência: dados do IBGE mostram que 70,6% dos brasileiros não realizam exames preventivos regularmente. A maioria só procura um médico quando algo já está incomodando –e é exatamente aí que mora o problema.

Muitas das doenças que mais matam no Brasil não avisam antes de chegar. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, vários tipos de câncer –todas têm em comum o fato de serem silenciosas nos estágios iniciais. Quando os sintomas aparecem, a doença já está avançada. E tratar doença avançada é sempre mais difícil, mais caro e mais arriscado do que preveni-la.

O que o check-up pode evitar – em números reais

Os dados são contundentes. Cânceres de mama e colorretal detectados precocemente têm mais de 90% de chances de cura. O risco de infarto e AVC – as principais causas de morte no país –pode ser reduzido em até 80% com acompanhamento regular. Em 2024, mais de 330 mil mortes prematuras de brasileiros entre 30 e 69 anos poderiam ter sido evitadas, segundo o Datasus. São vidas que, com diagnóstico precoce, teriam tido outro desfecho.