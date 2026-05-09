Vôlei masculino de Votuporanga obtém vitórias na Liga Desportiva Regional 

As equipes vêm alcançando resultados expressivos, como o tricampeonato dos Jogos Regionais, o título do Vôlei de Praia na mesma competição, pódios em várias categorias da Liga Regional, além de participações contínuas dos Jogos Abertos do Interior.

Atuando em diversas competições simultaneamente, às equipes masculinas de Votuporanga/SP, dirigidas pelo técnico Marcinho Fukuiama, conquistaram excelentes vitórias nas rodadas desta semana.

Pela Liga Desportiva Regional (LDR), a equipe da categoria Sub-19 venceu com autoridade a equipe de Icém/SP, por 2 sets a 0, em jogo disputado no Ginásio de Esportes Sincomerciários, em São José do Rio Preto/SP.

No domingo, nova vitória em sets diretos, desta vez pela Liga de Base 017, sobre a equipe de Mira Estrela/SP, na categoria Sub-18, em jogo realizado no Ginásio de Esportes Jane Maria de Lacerda Soares (CSU), em Votuporanga.

E para finalizar a semana com um aproveitamento de 100%, uma difícil vitória sobre a equipe de Ouroeste/SP, pela semifinal regional dos Jogos da Juventude do Estado de São Paulo, também na categoria Sub-18, por 2 sets a 1, em jogo realizado no Ginásio Beira Rio, em Fernandópolis/SP.

Neste sábado, a equipe de Vôlei de Praia disputará a fase regional dos Jogos da Juventude do São Paulo, valendo uma vaga para a final estadual. A disputa ocorrerá no Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto, envolvendo seis cidades participantes.

O esquadrão votuporanguense será formado pelos atletas: Pablo, Moreschi e Miguel, que vem treinando intensivamente em busca deste título inédito, sendo que na temporada passada, na equipe alcançou a final, encerrando com a conquista da medalha de prata.

As equipes masculinas vêm alcançando inúmeros resultados expressivos, como o tricampeonato dos Jogos Regionais, o título do Vôlei de Praia na mesma competição, pódios em várias categorias da Liga Regional, além de participações contínuas dos Jogos Abertos do Interior – o maior evento esportivo da América Latina, que inclusive, será realizado em Votuporanga, de 8 a 18 de outubro, em um evento que deve reunir mais de 10 mil atletas de cerca de 180 municípios.

Ao Diário, o técnico Márcio Fukuiama agradeceu e enalteceu os apoios recebidos: “Tudo isso só é possível graças ao apoio da Secretaria Municipal de Esportes, comandada pelo senhor Marcello Stringari e sua equipe, e também ao apoio de décadas ao voleibol das empresas À JÓIA e Supermercados Porecatu.”