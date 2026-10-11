NESTE DOMINGO: Conecta Criança celebra o dia delas com manhã de diversão e inclusão no Parque da Cultura

A manhã também contará com Feira de Adoção de animais, aproximando as famílias dos pets disponíveis no Recanto dos Focinhos e promovendo informações sobre adoção responsável. Ao longo da programação, as crianças também poderão aproveitar pipoca e algodão-doce gratuitamente.
Entre as atrações especiais está a presença da Maralinda, personagem da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, que participará do sorteio marcado para as 12h. Serão sorteadas duas bicicletas aro 29, uma bicicleta infantil e brindes.
O Parque da Cultura também terá uma série de brinquedos infláveis e atrações recreativas, entre elas MultyPark, tobogãs, Combo Tigrinho com piscina de bolinhas, futebol de sabão, playground sobre rodas, touro mecânico e a Carreta da Alegria, com dois andares e personagens.
O público poderá ainda conferir os food trucks, com diferentes opções de alimentação, e a Feira de Artesanato, que reunirá produtos artesanais disponíveis para comercialização durante o evento.
Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, o Conecta Criança foi pensado para transformar a celebração em um momento de convivência, acolhimento e inclusão.
“Celebrar o Dia das Crianças é olhar para aquilo que a infância tem de mais bonito: a capacidade de brincar, imaginar, descobrir e se encantar com as coisas simples. Nesta quinta edição do Conecta Criança, queremos proporcionar justamente isso, uma manhã em que as famílias possam estar juntas, as crianças tenham liberdade para brincar e cada uma delas encontre um espaço onde se sinta acolhida e respeitada. A inclusão está em cada detalhe da programação, porque todas as crianças merecem viver momentos felizes e construir memórias especiais ao lado de suas famílias”, afirma.
Serviço
Conecta Criança – 5ª edição
Data: domingo, 11 de outubro
Horário: das 8h às 12h
Local: Parque da Cultura
Entrada: gratuita