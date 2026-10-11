NESTE DOMINGO: Conecta Criança celebra o dia delas com manhã de diversão e inclusão no Parque da Cultura

Hoje, o Parque da Cultura será palco de uma grande celebração dedicada às crianças e às famílias de Votuporanga. Em sua quinta edição, o Conecta Criança, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com as Secretarias Municipais, a Rota 17 e o Insanos Motoclube, terá uma manhã repleta de brincadeiras, atividades esportivas e recreativas, ações de inclusão, educação e lazer, das 8h às 12h. A programação será gratuita e também contará com distribuição de pipoca e algodão-doce para as crianças.Logo no início da manhã está programada a “Hora da Inclusão”, das 8h às 9h, período especialmente preparado para oferecer atividades com menor estímulo sonoro e adaptações que favoreçam uma experiência mais acolhedora, especialmente para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na sequência, o público poderá participar de aulas de Zumba Kids e Capoeira Kids, além de uma atividade de educação no trânsito voltada ao público infantil.

A manhã também contará com Feira de Adoção de animais, aproximando as famílias dos pets disponíveis no Recanto dos Focinhos e promovendo informações sobre adoção responsável. Ao longo da programação, as crianças também poderão aproveitar pipoca e algodão-doce gratuitamente.

Entre as atrações especiais está a presença da Maralinda, personagem da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, que participará do sorteio marcado para as 12h. Serão sorteadas duas bicicletas aro 29, uma bicicleta infantil e brindes.

O Parque da Cultura também terá uma série de brinquedos infláveis e atrações recreativas, entre elas MultyPark, tobogãs, Combo Tigrinho com piscina de bolinhas, futebol de sabão, playground sobre rodas, touro mecânico e a Carreta da Alegria, com dois andares e personagens.

O público poderá ainda conferir os food trucks, com diferentes opções de alimentação, e a Feira de Artesanato, que reunirá produtos artesanais disponíveis para comercialização durante o evento.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, o Conecta Criança foi pensado para transformar a celebração em um momento de convivência, acolhimento e inclusão.

“Celebrar o Dia das Crianças é olhar para aquilo que a infância tem de mais bonito: a capacidade de brincar, imaginar, descobrir e se encantar com as coisas simples. Nesta quinta edição do Conecta Criança, queremos proporcionar justamente isso, uma manhã em que as famílias possam estar juntas, as crianças tenham liberdade para brincar e cada uma delas encontre um espaço onde se sinta acolhida e respeitada. A inclusão está em cada detalhe da programação, porque todas as crianças merecem viver momentos felizes e construir memórias especiais ao lado de suas famílias”, afirma.

Serviço

Conecta Criança – 5ª edição

Data: domingo, 11 de outubro

Horário: das 8h às 12h

Local: Parque da Cultura

Entrada: gratuita