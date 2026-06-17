Força Tática prende suspeito de tráfico de drogas em Votuporanga 

Porções de maconha, balanças de precisão, dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico de drogas foram apreendidas.

Um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso nesta segunda-feira (15.jun), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pelo bairro Vivendas, já cientes do suposto envolvimento do indivíduo com o tráfico de drogas.

Em seguida, os PMs localizaram e abordaram o suspeito, localizando uma porção de maconha e um aparelho celular. Em continuidade às diligências, na residência do indivíduo foram encontradas mais duas porções de grande porte da mesma substância, duas balanças de precisão, R$ 950,00 em dinheiro, um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas e outro aparelho celular.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.