Empresa de resíduos ambientais é consumida por incêndio em Votuporanga

Pelo que foi informado o fogo começou na madrugada deste sábado na Mejan Ambiental, recolhe e trata resíduos ambientais. A empresa que fica do 5º Distrito Industrial de Votuporanga teve um dos seus barracões totalmente destruídos.

Equipes do Corpo de Bombeiro de Votuporanga, Fernandópolis e Rio Preto, com 12 viaturas, além de uma aeronave ajudam no combate. Auxiliam também no local caminhões pipa da Prefeitura de Votuporanga, equipe da Defesa Civil e unidades de combate a incêndios da COFCO – Usina Sucroalcooleira.

As causas do incêndio serão investigadas. Não existe registro de vítimas.