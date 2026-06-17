Neymar treina em campo com a seleção brasileira pela 1ª vez nos EUA 

Atacante faz trabalhos físicos no gramado, mas ainda sem treino com bola.

Neymar foi a grande novidade do treinamento do Brasil nesta terça-feira. O camisa 10 foi a campo pela primeira vez desde que a Seleção se reuniu para a Copa do Mundo.

Dê tênis e não chuteira, o camisa 10 fez exercícios físicos, ainda sem contato com a bola ou os demais jogadores.

Esse é o primeiro passo no processo de transição de Neymar do departamento médico para o campo. Ele ainda precisa aprimorar o condicionamento físico e ganhar ritmo de jogo. Por isso, a participação na partida contra o Haiti, sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo é remota.

A lesão na panturrilha direita, sofrida em derrota do Santos para o Coritiba por 3 a 0, completa um mês nesta quarta-feira. Apesar da aparição trazer esperança, a comissão técnica é cautelosa e não quer queimar etapas para que Neymar tenha a melhor recuperação possível.

Até então, o camisa 10 vinha trabalhando apenas na parte interna do centro de treinamento, junto de fisioterapeutas e preparadores físicos.

Nas últimas semanas, a CBF reforça nos bastidores que Neymar não está apenas tratando de lesão, mas treinando a parte física com as limitações que a panturrilha demanda. A preocupação é de que ele não perca tanto a condição muscular, com a transição para o campo sendo direcionada para a questão cardiovascular.

O treino desta terça-feira foi fechado à imprensa, mas contou com a presença de familiares de atletas. Os parentes almoçarão com o grupo após a atividade.

Segundo colocado do Grupo C ao lado de Marrocos com um ponto somado, o Brasil volta a campo na sexta-feira, contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), em Filadélfia.

*Com informações do ge