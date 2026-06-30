PM desconfia de “hálito” e motorista acaba preso por tráfico de drogas em Votuporanga

O flagrante ocorreu após uma tentativa frustrada de despistar uma equipe da Polícia Militar, no bairro Pró-Povo, na zona norte do município.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas neste final de semana em Votuporanga/SP, após uma tentativa frustrada de despistar uma equipe da Polícia Militar, no bairro Pró-Povo, na zona norte do município.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram um veículo Ford/Fusion e perceberam uma reação atípica do motorista ao notar a presença da viatura. O homem fechou rapidamente o vidro do carro, cobriu o rosto com as mãos e acelerou para tentar se afastar. Diante da atitude suspeita, os PMs iniciaram acompanhamento e conseguiram abordar o veículo na Rua Vergílio Moretti.

Em seguida, nada de ilegal foi encontrado com o motorista ou dentro do automóvel, no entanto, o forte cheiro de maconha no hálito e nas mãos do condutor chamou a atenção dos PMs. Ao ser questionado, o indivíduo admitiu que tinha usado a droga naquele dia, revelou que guardava mais entorpecentes em sua casa e confessou que costumava revender o produto para alguns conhecidos.

Com o apoio de outras viaturas, os policiais militares foram até a residência do suspeito, na Rua dos Canários. No local, a corporação apreendeu três porções de maconha escondidas dentro da geladeira, pesando cerca de 70 gramas, além de uma balança de precisão na cozinha, um celular e R$ 120 em dinheiro. O carro também foi apreendido e levado por um guincho porque estava com o licenciamento vencido.

Ainda durante o atendimento da ocorrência, o homem, que estava muito agitado e procurava uma rota de fuga, precisou ser algemado por segurança. Ele foi levado apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.