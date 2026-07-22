Força Tática captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo foi flagrado durante patrulhamento da Polícia Militar pela Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27).

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso pela equipe de Força Tática da Polícia Militar no início da tarde deste domingo (19.jul), na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 12h30, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27), estrada que liga Votuporanga à Sebastianópolis do Sul/SP, quando avistaram um indivíduo caminhando às margens da vicinal e, por já terem conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, realizaram a abordagem.

Em seguida, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado; no entanto, após a confirmação do mandado de prisão o indivíduo recebeu voz de prisão.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.