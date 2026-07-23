Roberto Carlos indica acordo para compra da SAF do Inter de Limeira 

Ex-lateral e Ronaldo negociam a compra do clube do interior paulista. Príncipe saudita e empresário africano também formam parceria.

Roberto Carlos será mais um pentacampeão mundial a integrar o projeto da SAF da Inter de Limeira. Depois de Ronaldo admitir participação nas negociações nos últimos meses, o ex-lateral esquerdo revelou que também fará parte do grupo de investidores responsável pela aquisição do clube paulista.

“Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe. Ou seja, vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes”, afirmou Roberto Carlos durante entrevista ao programa Debate em Jogo, do canal Wamo.

O projeto é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini, nome conhecido no mercado de SAFs. Ex-diretor de operações do Cruzeiro durante a gestão de Ronaldo, ele também trabalhou ao lado do ex-atacante no Valladolid, da Espanha, e foi CEO da própria Internacional de Limeira entre 2019 e 2021.

Em abril deste ano, o Conselho Deliberativo da Inter aprovou a proposta apresentada por Ambrogini para transformar o clube em SAF. O plano prevê investimento total de R$ 454 milhões ao longo de dez anos, com metas de crescimento esportivo e financeiro e o objetivo de colocar a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas.

Nos dois primeiros anos, entre 2026 e 2027, o aporte previsto é de até R$ 20 milhões. Os recursos serão destinados ao fortalecimento do futebol profissional, investimento nas categorias de base, modernização da estrutura administrativa e tecnológica, além de melhorias no centro de treinamento e no estádio Major Levy Sobrinho.

A Inter de Limeira vive um momento de reconstrução. Atual líder da Série C do Campeonato Brasileiro, o clube também tem objetivo de voltar à elite estadual na próxima temporada – neste ano não conseguiu o acesso na Série A2.

Fundada em 1913, a Inter viveu o auge de sua história na década de 1980. Em 1986, tornou-se o primeiro clube do interior campeão paulista ao derrotar o Palmeiras na decisão. Dois anos depois, conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, alternou acessos e rebaixamentos até voltar a disputar competições nacionais nos últimos anos.

Roberto Carlos também indicou que a parceria com Ronaldo pretende ir além da Inter de Limeira e contribuir para o fortalecimento do futebol do interior paulista: “O União São João tenho o máximo carinho, o máximo respeito. Agora, no fim de semana, vou estar no Hermínio Ometto para ver o jogo do União, porque meu sobrinho joga lá. Vou procurar estudar um pouco esses clubes do interior para que eu possa ajudar tanto com patrocinadores quanto fazer com que o futebol do interior volte a ser o futebol da nossa época.”