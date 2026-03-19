“Churrascada do 8” destina mais de R$ 62 mil ao Fundo Social 

Rose Seba recebeu cheque simbólico do presidente do Rotary 8 de Agosto, Marcos Garcia.

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga recebeu do Rotary 8 de Agosto R$ 62.400,00 arrecadados durante a “Churrascada do 8”. O repasse do cheque simbólico foi realizado na sede do clube de serviço na noite de quarta-feira (18.mar), em um momento marcado por gratidão e espírito de união.

O evento aconteceu no último sábado (14), no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, reunindo famílias em uma programação com churrasco preparado com capricho, música e momentos de lazer. Além de proporcionar entretenimento, a iniciativa teve como principal objetivo fortalecer a solidariedade.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, recebeu o cheque das mãos do presidente do Rotary 8 de Agosto, Marcos Garcia, e de sua esposa Claudinéia. Em sua fala, destacou que o resultado superou as expectativas. “Muito obrigada a todos que participaram e ao Rotary por tornar isso possível. Foi uma festa linda, pensada para a família, onde todos se divertiram e ainda contribuíram com uma causa tão importante”, afirmou.

O prefeito Jorge Seba também ressaltou o engajamento da população votuporanguense. “Votuporanga é uma cidade unida para fazer o bem. Nossa população é comprometida com as causas sociais e participa ativamente das ações. Estou aqui como chefe do Executivo, mas também como cidadão, para agradecer todo esse apoio”, disse.

O presidente do Rotary 8 de Agosto, Marcos Garcia, agradeceu à Prefeitura de Votuporanga e aos parceiros que contribuíram para a realização do evento. “Saio muito feliz porque ficou evidente que a união faz a força. Contem sempre com o nosso apoio nas causas sociais”, destacou.

No começo do ano, o Fundo Social repassou oficialmente aparelhos de ar-condicionado ao Lar São Vicente de Paulo. Os equipamentos foram instalados no final do ano passado na sala de convivência e na cozinha da entidade, proporcionando mais conforto e qualidade de vida aos 45 idosos atendidos.

A doação foi viabilizada por meio da renda arrecadada na 1ª Rotary Run Track&Field Unifev Porecatu, também realizado pelo Rotary 8 de Agosto, em novembro de 2025. O evento, que uniu esporte, bem-estar e solidariedade, reuniu cerca de 700 participantes e arrecadou mais de R$ 42 mil. Além do Lar São Vicente de Paulo, outras três entidades assistidas pelo Fundo Social também foram beneficiadas com os aparelhos.