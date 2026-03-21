Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Votuporanga 

Indivíduo foi flagrado nesta quinta-feira (19), durante patrulhamento pelo bairro Vila América, com a arma de uso restrito.

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo nesta quinta-feira (19.mar), no bairro Vila América, em Votuporanga/SP.

De acordo com os registros policiais, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pela área, quando os policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita, apresentando um volume na região da cintura e optaram pela abordagem.

Em seguida, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou se evadir, adentrando rapidamente em um estabelecimento comercial, onde acabou sendo abordado. Durante a busca pessoal, os PMs localizaram uma faca. Próximo a ele, em uma gôndola, foi encontrada uma sacola contendo uma pistola de calibre restrito, acompanhada de um carregador com 15 munições intactas, além de outras 21 munições, um par de luvas e um óculos de sol. Questionado, ele relatou aos PMs portar a arma por temer por sua vida, contudo, não deu maiores detalhes.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.