Força Tática prende ‘delivery’ e apreende cocaína e maconha em Votuporanga 

A Polícia Militar já possuía informações sobre um indivíduo que estaria utilizando um veículo para realizar entregas de drogas para usuários espalhados por diversos bairros da cidade.

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite da última sexta-feira (17.out), em Votuporanga/SP. A prisão foi efetuada pela equipe de Força Tática da Polícia Militar.

De acordo com o apurado, os policiais militares já tinham recebido denúncias apontando que um indivíduo estaria utilizando um veículo para realizar entregas de drogas no sistema conhecido como “delivery”, transportando maconha e cocaína até usuários espalhados por diversos bairros de Votuporanga.

Em seguida, com base nessas informações, os PMs intensificaram a vigilância e, durante patrulhamento, acabaram localizando o suspeito ao volante de um veículo com as mesmas características citadas nas denúncias.

Ao perceber a presença da viatura da Polícia Militar, o suspeito tentou fugir, aumentando a velocidade em uma tentativa de evasão. A atitude levantou ainda mais suspeitas, levando os PMs a realizar a abordagem.

Durante a revista no veículo, foram encontradas 13 porções de maconha, todas já fracionadas e embaladas para venda, além de uma porção de cocaína, R$ 500 em dinheiro, e dois aparelhos celulares, que, segundo a Polícia Militar, podem conter informações importantes sobre o esquema de entrega e possíveis outros envolvidos.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

O caso segue agora sob investigação da Polícia Civil, que buscará identificar conexões do preso com fornecedores, compradores e eventuais comparsas. Os celulares apreendidos passarão por perícia para auxiliar nas investigações.