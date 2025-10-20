Unifev realiza I Workshop Interligas com foco em técnicas de sutura

Atividade de extensão reuniu alunos de Medicina para aprimorar habilidades práticas em técnicas operatórias.

No último sábado (18), o curso de Medicina da Unifev promoveu o I Workshop Interligas – LAACLIV e LACIT, uma atividade de extensão voltada ao aprimoramento prático e teórico dos estudantes da área médica. O evento foi organizado pelas ligas acadêmicas de Anatomia Clínica (LAACLIV) e de Cirurgia e Trauma (LACIT).

O encontro, realizado no Laboratório de Anatomia do câmpus Centro, teve como tema “Introdução às técnicas de sutura” e foi conduzido pela Profa. Ma. Juliana Corrêa Meziara de Castro. Durante o workshop, os participantes puderam revisar os conceitos fundamentais de técnicas operatórias, conhecer mais sobre o manuseio correto dos instrumentais cirúrgicos básicos e aplicar, na prática, diferentes técnicas de sutura em modelos simulados.

A metodologia envolveu três etapas principais: uma introdução teórica dialogada, demonstração prática pela instrutora e atividades supervisionadas em pequenos grupos, que possibilitaram o desenvolvimento de habilidades essenciais à formação médica e uma integração entre teoria e prática.

De acordo com a docente, “os workshops das ligas acadêmicas são oportunidades valiosas para aproximar os graduandos da vivência médica real, fortalecendo a formação técnica e o trabalho colaborativo entre as ligas e o curso”.