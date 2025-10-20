Atletas da Team Garcia se destacam no 1º Torneio de Karatê de Aparecida do Taboado 

Meridiano/SP foi representada com garra e conquistou excelentes resultados na competição regional.

A cidade de Meridiano/SP teve representantes de destaque no 1º Torneio de Karatê de Aparecida do Taboado/MS, realizado no último fim de semana. Os atletas da Team Garcia, sob orientação do sensei Julio Cezar Goiz Garcia, mostraram toda a dedicação e disciplina que caracterizam o trabalho desenvolvido no dojo, conquistando pódios em diversas categorias.

Com provas de Kata (formas) e Kumite (luta), o evento reuniu competidores de várias cidades, promovendo integração, aprendizado e valorização do Karatê.

Os meridianenses brilharam nas disputas, trazendo para casa um saldo expressivo de medalhas. Confira abaixo:

Murilo Taquetto – 1º lugar em Kumite Júnior e 3º lugar em Kata Júnior

Kaiky Aranha – 2º lugar em Kumite Júnior

Lucas Gouvêa – 3º lugar em Kata Sub-8 e 3º lugar em Kumite Sub-8

Alesandro Tavares – 3º lugar em Kata Sênior

José Sabadini – 3º lugar em Kata Sub-10

Emanuel Gregório – 2º lugar em Kumite Sub-12 e 3º lugar em Kata Sub-12

Glauco – 3º lugar em Kata Master e 3º lugar em Kumite Master

O sensei Julio Garcia, responsável pela equipe, destacou o compromisso e a evolução de cada atleta: “Mais do que as medalhas, o que mais nos orgulha é ver a aplicação dos princípios do Karatê dentro e fora do tatame. Respeito, disciplina e superação são valores que levamos para a vida.”

A participação no torneio reforça o nome de Meridiano no cenário esportivo regional e incentiva mais jovens a conhecerem o Karatê como ferramenta de formação pessoal, física e moral.