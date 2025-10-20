Atletas da Team Garcia se destacam no 1º Torneio de Karatê de Aparecida do Taboado 

22
Atletas da Team Garcia se destacam no 1º Torneio de Karatê de Aparecida do Taboado – Foto: Reprodução

Meridiano/SP foi representada com garra e conquistou excelentes resultados na competição regional.

A cidade de Meridiano/SP teve representantes de destaque no 1º Torneio de Karatê de Aparecida do Taboado/MS, realizado no último fim de semana. Os atletas da Team Garcia, sob orientação do sensei Julio Cezar Goiz Garcia, mostraram toda a dedicação e disciplina que caracterizam o trabalho desenvolvido no dojo, conquistando pódios em diversas categorias.

Com provas de Kata (formas) e Kumite (luta), o evento reuniu competidores de várias cidades, promovendo integração, aprendizado e valorização do Karatê.

Os meridianenses brilharam nas disputas, trazendo para casa um saldo expressivo de medalhas. Confira abaixo:

  • Murilo Taquetto – 1º lugar em Kumite Júnior e 3º lugar em Kata Júnior
  • Kaiky Aranha – 2º lugar em Kumite Júnior
  • Lucas Gouvêa – 3º lugar em Kata Sub-8 e 3º lugar em Kumite Sub-8
  • Alesandro Tavares – 3º lugar em Kata Sênior
  • José Sabadini – 3º lugar em Kata Sub-10
  • Emanuel Gregório – 2º lugar em Kumite Sub-12 e 3º lugar em Kata Sub-12
  • Glauco – 3º lugar em Kata Master e 3º lugar em Kumite Master

O sensei Julio Garcia, responsável pela equipe, destacou o compromisso e a evolução de cada atleta: “Mais do que as medalhas, o que mais nos orgulha é ver a aplicação dos princípios do Karatê dentro e fora do tatame. Respeito, disciplina e superação são valores que levamos para a vida.”

A participação no torneio reforça o nome de Meridiano no cenário esportivo regional e incentiva mais jovens a conhecerem o Karatê como ferramenta de formação pessoal, física e moral.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR