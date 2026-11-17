Fiscalização ocorreu em Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Ouroeste e teve como foco o cumprimento das regras do sistema nacional de controle de estoque de veículos.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) identificou 355 veículos em situação irregular durante uma operação de fiscalização realizada nos dias 12 e 13 de novembro em revendas de veículos da região de Fernandópolis.

Ao todo, foram vistoriados 82 estabelecimentos nos municípios de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Ouroeste.

A ação teve como principal objetivo verificar o cumprimento das normas do Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave), sistema criado para garantir mais transparência, rastreabilidade e segurança na compra e venda de veículos.

Segundo o Detran-SP, foram encontradas irregularidades relacionadas ao registro e controle dos veículos mantidos em estoque pelas revendas. Os estabelecimentos autuados poderão responder às medidas administrativas previstas na legislação.

O órgão informou que as fiscalizações vêm sendo intensificadas desde o fim de 2025. Inicialmente, as equipes realizaram ações orientativas junto aos lojistas. Com o avanço das operações, o foco passou a ser a fiscalização e autuação dos estabelecimentos que descumprem as exigências do sistema.

De janeiro a setembro deste ano, o Detran-SP já havia realizado 80 fiscalizações e identificado 682 veículos irregulares em outras operações.

Segundo o órgão, a meta é ampliar a regularização do setor, fortalecer o controle da comercialização de veículos usados e combater práticas irregulares no mercado.