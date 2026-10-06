Flávio Bolsonaro e Tarcísio são os mais votados em Votuporanga 

Presidenciável que disputará o segundo turno recebeu 66% dos votos no município; reeleito no primeiro turno, Tarcísio de Freitas conquistou 36.691 votos, o equivalente a 75,10% dos votos na cidade.

Os eleitores de Votuporanga/SP foram às urnas neste domingo (4.out) para o primeiro turno das eleições de 2026. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores votuporanguenses votaram, em maioria, em Flávio Bolsonaro (PL) para presidente. Na disputa pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi o candidato mais votado.

A confirmação da recondução de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Palácio dos Bandeirantes, para mais quatro anos como governador de São Paulo, ocorreu às 19h40 pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Com 100% das urnas apuradas, Tarcísio recebeu 62,65% dos votos válidos (14.491.874 votos). Fernando Haddad (PT) ficou em segundo lugar, com 36,42% (8.423.656 votos).

Em Votuporanga, as urnas apontaram 36.691 votos para Tarcísio de Freitas, o que representa 75,10%. Já Fernando Haddad recebeu 11.952 votos, totalizando 24,46% dos votos.

Tarcísio de Freitas, 51 anos, natural do Rio de Janeiro, seguirá contando com Felício Ramuth (MDB), 57 anos, empresário, como vice-governador.

Segunda vitória sobre Haddad

Em 2026, Tarcísio e Haddad repetiram a disputa que marcou a eleição para o governo paulista quatro anos atrás. Em 2022, os dois chegaram ao segundo turno e disputaram diretamente o comando do estado. Tarcísio venceu com 55,27% dos votos válidos, contra 44,73% de Haddad — diferença de 10,54 pontos percentuais.

Flávio Bolsonaro vence Lula em Votuporanga

No tocante ao cargo de presidente da República, os votuporanguenses votaram, em ampla maioria, 66% dos votos para Flávio Bolsonaro (PL), enquanto Lula (PT) ficou com 26,78% das intenções depositadas nas urnas, computadas em 13.875 votos.

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno das Eleições 2026. Com 100% das urnas apuradas, Flávio teve 56,1 milhões de votos (47,03%), e Lula, 53,8 milhões (45,16%). Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 14 estados e no Distrito Federal, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou à frente em 12 estados.

O segundo turno das Eleições 2026 vai ocorrer no dia 25 de outubro, último domingo do mês. A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, assim como no primeiro turno.