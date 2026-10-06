Força Tática prende dois com drogas e R$ 1,6 mil em Votuporanga 

Policiais militares apreenderam mais de 800 gramas de maconha, cocaína, balança de precisão e três celulares.

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos pela Força Tática da Polícia Militar neste domingo (4.set), em Votuporanga/SP.

Segundo a PM, a dupla foi abordada durante patrulhamento. Na ação, os policiais militares apreenderam 833 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína, uma balança de precisão, três celulares e R$ 1.612 em dinheiro.

Os dois suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a ocorrência foi apresentada. Após os procedimentos, a dupla permaneceu à disposição da Justiça.