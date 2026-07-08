Flash Net e ACV lançam campanha “Meu Pai Tá ON” 

Ação será apresentada oficialmente neste sábado (11), às 10h, na sede da Flash Net.

A Flash Net e a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) promovem, neste sábado (11.jul), às 10h, o lançamento oficial da campanha “Meu Pai Tá ON”, criada para movimentar as vendas do comércio durante o Dia dos Pais e incentivar os consumidores a comprarem nas empresas participantes de Votuporanga.

O evento será realizado na sede da Flash Net, localizada na Rua Pernambuco, 4074, e reunirá empresários, parceiros e convidados para a apresentação da campanha, que promete fortalecer o comércio local por meio de uma ação promocional desenvolvida especialmente para a data comemorativa.

Durante o lançamento, serão apresentados os detalhes da campanha, a mecânica de participação, as estratégias de divulgação e os benefícios para as empresas participantes, reforçando a importância da união entre iniciativa privada e entidades representativas para impulsionar a economia do município.

A iniciativa conta com patrocínio master da Flash Net e é realizada pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV), que neste ano celebra seus 80 anos de atuação em defesa do desenvolvimento empresarial e econômico da cidade.

Comércio terá horário especial no sábado

Como tradição no segundo sábado do mês, o comércio de Votuporanga atenderá em horário especial neste sábado, com as lojas funcionando até às 18h. A ampliação do expediente oferece mais comodidade aos consumidores para anteciparem as compras e escolherem o presente ideal, além de contribuir para o fortalecimento das vendas nas empresas locais.