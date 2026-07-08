Visitantes da EXPO Rio Preto poderão vivenciar montaria em cavalos Mangalarga com passeios gratuitos

Experiência interativa acontece no primeiro final de semana do evento; programação da raça também inclui leilão, julgamentos e provas de marcha.

O cavalo Mangalarga promete ser uma das atrações mais interativas e disputadas da 63ª EXPO Rio Preto. Após o sucesso na última edição, a raça de equinos reconhecida por sua elegância estará disponível ao público para passeios gratuitos durante o primeiro final de semana do evento, nos dias 1º e 2 de agosto, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto.

A iniciativa busca incentivar os visitantes a terem contato direto com os animais. Para participar da atividade, não haverá restrições de idade ou necessidade de agendamento prévio.

“Essa experiência é um momento de aproximação importante para despertar ainda mais o interesse do público na raça”, destaca Adib Ismael Júnior, presidente do Núcleo Mangalarga. “Para garantir a segurança dos participantes, teremos profissionais especializados na criação de cavalos à disposição para dar instruções durante a montaria”, enfatiza.

Julgamentos e negócios fazem parte da programação

Além dos passeios de montaria, a raça comandará a programação técnica da 63ª EXPO Rio Preto com julgamentos, provas de marcha e o tradicional leilão. A expectativa do Núcleo Mangalarga é reunir até 80 animais vindos de diversas regiões do Brasil, com destaque para os estados de São Paulo e Minas Gerais, importantes polos da criação de equinos no país.

Sobre a 63ª EXPO Rio Preto

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, e apresentada pela FAESP/SENAR-SP, a 63ª EXPO Rio Preto acontece de 1º a 16 de agosto em duas fases: a Etapa Corte (1º a 9 de agosto) e a Etapa Leite (12 a 16 de agosto). A edição de 2026 tem como correalizadora a Gaetan Shows e Eventos.

Durante todo o período, serão realizados julgamentos de gado, leilões, exposições de raças equinas e bovinas e os encontros técnicos da InterTechs Agro. As atividades da exposição contam com entrada e estacionamento gratuitos para o público geral. Vale lembrar que, aos domingos, o transporte público de São José do Rio Preto conta com tarifa zero, facilitando ainda mais a locomoção dos visitantes até o recinto.

63ª EXPO Rio Preto 2026