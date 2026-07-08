Ancelotti viaja ao Canadá, e CBF trabalha calendário para próximo ciclo 

Entendimento nos bastidores é que o período para cobranças é para 2030 e treinador teve um ano para “apagar incêndio”. Italiano chega ao Rio de Janeiro entre fim de agosto e início de setembro.

Quatro anos e dois dias. Este é o tempo até a abertura da Copa do Mundo de 2030, e a Seleção começou o ciclo nesta segunda-feira (6.jul) sem dúvidas de que Carlo Ancelotti será o comandante.

A eliminação precoce para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial de 2026, não coloca em xeque o futuro do italiano, que teve seu contrato renovado no início de maio. A CBF entende que o período de um ano foi curto para avaliações mais pesadas a respeito do trabalho de Carleto e aposta no treinador para que o Brasil retome o caminho das vitórias.

Nos bastidores, a posição da CBF é a mesma de antes da Copa independentemente da performance em solo americano. A definição é de que Ancelotti chegou para “apagar incêndio” após um ciclo conturbado em que foi o quarto técnico. Ele será cobrado pelo que apresentar nos próximos quatro anos.

A percepção passa muito pelo período ser também o mesmo da atual gestão comandada por Samir Xaud, que tomou posse um dia antes da apresentação do italiano. O departamento de seleções, comandado por Rodrigo Caetano, com o contrato igualmente renovado, permanece sem mudanças.

A única alteração definida é na comissão técnica, com a saída de Davide Ancelotti para comandar o Lille, da França. O filho do treinador tinha sido ausência na maior parte do tempo, afinal, comandava o Botafogo.

A delegação brasileira está liberada desde o fim da partida em Nova Jersey. A CBF vai disponibilizar um voo fretado para retorno ao Brasil na terça-feira, mas Ancelotti está perto de casa e irá para o Canadá, onde passará férias com a família. A expectativa é de que o técnico só vá para o Rio de Janeiro entre o fim de agosto e início de setembro.

O Brasil fará três amistosos na nova super data FIFA que unificou os períodos de setembro e outubro. A Seleção terá, então, o primeiro período concentrada visando a Copa de 2030 entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro.

A pré-convocação tem que ser enviada para a FIFA até o dia 6 de setembro para os amistosos contra a Austrália dias 25, em Townsville, e 29, em Brisbane. A CBF trabalha para enfrentar mais um adversário nos primeiros dias de outubro.

Ainda este ano, a previsão é de que o Brasil jogue em Singapura. O país asiático pode ser sede deste amistoso de outubro, mas as chances são maiores de ser o destino dos jogos de novembro, na Data FIFA que fecha o calendário de 2026 entre os dias 9 e 17.

Para 2027, o Brasil ainda terá amistosos em março e junho antes do início das eliminatórias, que ainda tem formato indefinido. Com seis vagas diretas e uma na repescagem, a América do Sul debate o regulamento uma vez que Argentina, Uruguai e Paraguai estão garantidos por serem sedes.

Cada desses países receberá a partida de abertura de suas seleções, mas o restante da Copa do Mundo será disputado em Espanha, Portugal e Marrocos. A FIFA divulgou que a competição começa no dia 8 de junho e termina em 21 de julho de 2030.