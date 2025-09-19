Fim de semana será de calor intenso e baixa umidade; cenário muda no domingo 

Segundo a Defesa Civil, domingo deve ter chuva forte e granizo em regiões do interior. Instabilidade pode causar falta de energia e exige atenção de famílias com aparelhos de sobrevida.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que, entre sexta-feira (19.set) e domingo (21), o tempo será de sol forte, calor intenso e Umidade Relativa do Ar (URA) muito baixa, podendo chegar a 12% em algumas regiões. No domingo pode ter chuva, granizo e ventos fortes na região de Presidente Prudente.

Conforme a Defesa Civil, as condições do tempo aumentam o risco de incêndios em áreas de vegetação. Por isso, equipes seguem mobilizadas e em monitoramento em todo o estado.

Apesar do tempo seco, ainda nesta sexta-feira (19), um corredor de umidade originado da região Amazônica pode se aproximar do Estado de São Paulo, provocando pancadas de chuva rápidas localizadas, acompanhadas de rajadas de vento, na região de São José do Rio Preto. No sábado (20), o predomínio será de sol e tempo seco em praticamente todo o território paulista.

Calor intenso e chegada de frente fria

No domingo (21), o dia será de calor intenso, tempo abafado e umidade do ar em níveis críticos. Durante a noite, entretanto, está prevista a aproximação de uma frente fria, que poderá provocar chuvas fortes, rajadas de vento, descargas elétricas e risco de granizo em pontos isolados.

A entrada do sistema deve aumentar a umidade e reduzir o risco de incêndios no início da próxima semana, mas pode causar transtornos em áreas vulneráveis.

Cuidados e prevenção

Com a instabilidade prevista para domingo e a proximidade da primavera, aumentam os riscos de chuvas e ventos fortes que podem causar falta de energia. Com isso, a Energisa Sul-Sudeste emitiu um alerta para famílias com pessoas que dependem de equipamentos de sobrevida. A orientação é que o cadastro junto à distribuidora seja atualizado para prevenir problemas em caso de interrupções.

“Quando há situações de desligamentos acidentais provocados por temporais, raios, colisão de veículos em poste ou outros imprevistos, essas unidades consumidoras são priorizadas no restabelecimento da energia”, explica Mauricio Arantes, coordenador do Centro de Operações Integrado (COI).

Para tanto, é necessário que o cadastro desses clientes seja feito – ou atualizado – com antecedência. “Se um membro da família utiliza um respirador, oxigênio ou qualquer outro equipamento de manutenção à vida, entre em contato com a Energisa para que possamos classificar essa unidade consumidora para suporte diferenciado”, enfatiza.

Atualmente, na área de atuação da distribuidora, são 233 unidades consumidoras cadastradas como prioritárias devido ao uso de equipamentos de sobrevida.

Previsão para o domingo

Regiões de Presidente Prudente e Marília: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 25°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

Região de Itapeva: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 31°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

Região de Sorocaba: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

Região de São José do Rio Preto: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 24°C e máxima de 35°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

Região de Bauru: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

Região de Araçatuba: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 25°C e máxima de 35°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

*Com informações do g1