Prefeitura de Votuporanga abre chamamento para uso publicitário de abrigos de ônibus 

Empresa ficará responsável pela reinstalação, reforma e manutenção integral em troca do direito de exploração do espaço publicitário; interessados têm até o dia 1º de outubro para apresentar suas propostas.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga abriu chamamento público para a seleção de empresas interessadas em explorar a publicidade nos abrigos de ônibus do transporte coletivo do município. O processo segue os critérios estabelecidos em edital, disponível no site oficial da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) e no Diário Oficial (www.dosp.com.br/exibe_do.php?i=NzA5NzE1).

A empresa compromissária será responsável pela reinstalação, reforma e manutenção integral dos abrigos em troca do direito de exploração do espaço publicitário. Além disso, deverá realizar um repasse mensal à Prefeitura mediante proposta apresentada.

O objeto do chamamento é composto por 70 abrigos, com prazo de vigência do Termo de Compromisso de 60 meses, contados a partir da assinatura, conforme o Decreto nº 19.293, de 25 de julho de 2025.

As propostas podem ser entregues até o dia 1º de outubro, às 14h, na sede da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, que fica na Rua Santa Catarina nº 3747, bairro Patrimônio Velho. Logo em seguida, às 14h15, será realizada a sessão de abertura.

O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, destacou os benefícios da iniciativa: “Esse modelo traz uma parceria importante entre o poder público e a iniciativa privada. Com ele, garantimos abrigos modernos, reformados e bem conservados, sem custos para o município, ao mesmo tempo em que oferecemos oportunidade de divulgação para empresas locais”, explicou.

O processo será conduzido pela COIT (Comissão Interna da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança). Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria ou pelo telefone (17) 3422-3042.