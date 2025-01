Polícia Ambiental prende casal procurado pela Justiça em Ilha Solteira 

J.G.O., e J.C.A., foram presos nesta terça-feira (28), durante patrulhamento rural noturno no assentamento “Rocinha Familiar”, localizado nas proximidades da Represa Hidroelétrica ‘Engenheiro Souza Dias’.

Um casal que constava como procurado pela Justiça por envolvimento no crime de tráfico de drogas foi preso nesta terça-feira (28.jan), durante patrulhamento rural noturno da Polícia Militar Ambiental no assentamento “Rocinha Familiar”, localizado nas proximidades da Represa Hidroelétrica Engenheiro Souza Dias, em Ilha Solteira/SP.

De acordo com o apurado, uma equipe policial patrulhava as imediações, quando avistou dois indivíduos na “Quadra M”, lote 06. No entanto, ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos fugiram em direção aos fundos de uma chácara.

Diante da atitude suspeita, foi realizado um cerco ao redor da propriedade, resultando na abordagem do casal. Durante a identificação, os indivíduos foram reconhecidos como J.G.O., e J.C.A., e, após consulta via COPOM (Central de Operações da Polícia Militar), foi constatado que ambos possuíam mandados de prisão em aberto, acusados de tráfico de drogas.

O casal foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Ilha Solteira, ouvido e colocado à disposição da Justiça.