Botafogo sofre empate do Corinthians após conseguir virada, mas segue no G-5

Montoro tem papel importante no segundo tempo, enquanto Vitinho entra no fim de forma decisiva
O Botafogo mostrou a força de seu elenco, virou a partida contra o Corinthians após sair atrás do placar, mas cedeu o empate no fim do segundo tempo. O jogo, bem animado, terminou em 2 a 2.
Depois de levar o gol de Ranielle em uma falha do goleiro Léo Linck, a equipe carioca mudou a postura no segundo tempo, virou com Cuiabano e Jordan Barrera, mas Gustavo Henrique deixou tudo igual.
Os dois times tentaram vencer com mudanças que por pouco não assumiram protagonismo único. Montoro, pelo Botafogo, armou as jogadas dos gols. Já Vitinho fez o mesmo pelo Corinthians no fim.
Na origem da jogada, Ranielle pegou a bola quase na linha de fundo antes de virar para o outro lado, e ela saiu em parte pela última linha, causando reclamação. O VAR, entretanto, confirmou o gol.
Com o resultado, o Botafogo segue à frente do Fluminense na tabela e mantém a quinta posição, na zona de classificação direta para fase de grupos da Libertadores de 2026, com 59 pontos.
Já o Corinthians, que ainda sonhava com uma vaga na pré-Libertadores, vê as chances diminuírem para as duas rodadas finais dos pontos corridos.