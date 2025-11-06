Festival de Vôlei Adaptado ocorre neste domingo em Votuporanga 

Competição ocorre a partir das 9h, no ginásio de esportes do Colégio Comercial.

As equipes de vôlei adaptado de Votuporanga seguem em preparação acelerada para a difícil temporada de 2026, quando disputarão o Campeonato Estadual da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA). A cidade das brisas suaves sediará o festival da categoria 67+ feminina.

O torneio em formato de quadrangular, onde todas as equipes duelarão entre si, promete muita emoção e empenho em busca do título e principalmente em aprimorar e adquirir experiência para as competições seguintes.

O técnico Marcinho Fukuiama contará com duas equipes locais para enfrentar as experientes equipes convidadas de Indiaporã/SP e Jales/SP.

A competição ocorrerá neste domingo (9), a partir das 9h, no Ginásio de Esportes do Colégio Comercial, na área central de Votuporanga, com entrada pelo portão da Rua Paraíba.

De acordo com Marcinho Fukuiama, o esquadrão votuporanguense conta com o apoio de empresas como: Ótica Titanium, Madalê, Instituto de Geriatria Dr. Luciano Melo e New Solar Engenharia, além da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga.