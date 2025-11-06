Funcionária é presa após entregar atestado médico falso em Estrela d’Oeste 

A Polícia Civil possui oito inquéritos abertos e investiga a conduta de 11 pessoas por suspeita de cometer a mesma fraude contra a empresa; uma delas pode ter apresentado 21 atestados falsos.

Uma funcionária de um frigorífico de Estrela d’Oeste/SP foi presa dentro do ambiente de trabalho após apresentar atestado médico falso na tarde desta terça-feira (4.nov). A suspeita da fraude foi levantada após representantes da empresa constatar a adulteração no período de afastamento de A.P.S., de 33 anos.

De acordo com o apurado pelo Diário, o documento entregue no frigorífico havia sido modificado com corretivo, alterando a data de retorno ao trabalho de 1 para 5 dias.

A colaboradora foi presa e apresentada na Delegacia de Polícia, onde foi ouvida e encaminhada para a carceragem da Central de Polícia de Fernandópolis/SP. Já nesta quarta-feira (5), A.P.S., passou por audiência de custódia, sendo liberada para responder em liberdade.

Casos sob investigação

O caso envolvendo A.P.S., não é inédito na Delegacia de Polícia de Estrela d’Oeste, pelo menos oito inquéritos estão em tramitação, investigando a conduta de 11 pessoas.

De acordo com o apurado, para se ter uma ideia da gravidade, um dos suspeitos pode ter apresentado 21 atestados falsificados no mesmo frigorífico.

Vale ressaltar que apresentar atestado falso é considerado crime no Brasil, podendo resultar em penalidades severas, como por exemplo, detenção e demissão por justa causa.