Motorista perde controle de picape e faz ‘strike’ em motos estacionadas em frente a oficina mecânica 

Acidente ocorreu nesta quarta-feira (18) em Jales/SP. Após atingir as motocicletas, a picape capotou. O condutor foi socorrido e disse à polícia que passou mal.

O motorista de uma picape perdeu o controle da direção e fez um “strike” em motocicletas que estavam estacionadas em frente a uma oficina mecânica em Jales/SP, nesta quarta-feira (18.mar).

O acidente foi captado por câmeras de segurança no prolongamento da Rua João Amadeu, próximo ao cruzamento com a Rua das Palmeiras. Pelas imagens, é possível ver que o veículo arrasta as motos que estavam estacionadas em frente ao estabelecimento.

Segundo a polícia, a suspeita é de que o motorista tenha passado mal ao volante. No total, nove motos foram danificadas.

No vídeo, o mecânico da oficina aparece assustado após ouvir o barulho. Ao atingir os veículos, a picape capotou. O motorista de 57 anos teve ferimentos leves, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi liberado após avaliação médica.

À polícia, o homem disse que passou mal e perdeu o controle da picape, mas não soube explicar o que sentiu. O caso vai ser investigado.