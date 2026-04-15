Homem é preso suspeito de abusar da enteada de 2 anos em Araçatuba 

Criança foi levada ao pronto-socorro após a mãe perceber ferimentos na madrugada desta segunda-feira (13). Suspeito foi preso em flagrante e nega o crime.

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante suspeito de abuso sexual contra a enteada, de 2 anos em Araçatuba/SP, na madrugada desta segunda-feira (13.abr).

De acordo com a polícia, a criança começou a chorar durante a madrugada, em casa, e a mãe percebeu os ferimentos. A criança dizia que o “papai” (padrasto) teria tocado em suas partes íntimas.

A menina foi levada ao pronto-socorro, onde foram confirmados indícios de abuso. A mulher explicou que sua filha teria uma condição na vagina conhecida como sinequia que é considerado uma “fimose feminina” onde os pequenos lábios são colados.

Ao verificar a queixa de dores da sua filha constatou o órgão genital totalmente dilatado e rompido. Diante da suspeita, os policiais seguiram até a residência do homem, no bairro Traitu. Durante a abordagem, ele negou as acusações.

Informado da situação, o indivíduo negou totalmente os fatos, inclusive disse que a criança teria costume de mentir. O homem acabou detido com base nos indícios apresentados e resistiu à prisão partindo para cima dos PMs.

Após ser contido, os policiais militares realizaram buscas no imóvel e localizaram 15 porções de substância de cocaína.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde teve a prisão ratificada pelos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.