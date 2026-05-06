2º Votu International Rodeo começa nesta quinta-feira com show de Luan Santana

Evento segue até domingo (10), em Votuporanga, com entrada gratuita para a pista, montarias nacionais e internacionais, estrutura ampliada, praça de alimentação coberta, parque de diversões e áreas VIP.

@caroline_leidiane

A segunda edição do Votu International Rodeo começa nesta quinta-feira (7/5), no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga, com expectativa de ampliar os números registrados no ano passado, quando mais de 80 mil pessoas passaram pela festa ao longo de quatro dias.

Com entrada gratuita para a pista, o evento reúne montarias internacionais, shows nacionais e uma estrutura ampliada para receber o público.

Realizado pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal, o rodeio segue até domingo (10) com predisposição de consolidar Votuporanga entre os principais destinos do circuito sertanejo do interior paulista.

A programação combina competição esportiva, entretenimento musical e movimentação econômica em setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.

A abertura da programação musical será com Luan Santana, na noite desta quinta-feira. Sexta-feira (8), sobe ao palco a dupla Matheus & Kauan. O sábado (9) terá apresentações de Rionegro & Solimões e Alok. Já o encerramento, no domingo (10), será comandado por Leonardo.

Estrutura ampliada e competição internacional

Depois da repercussão da edição de estreia, o recinto recebeu ampliações nas arquibancadas e adequações estruturais para esta edição. O espaço conta com cobertura permanente, estacionamento, praça de alimentação coberta, parque de diversões e áreas VIP.

Na arena, o Votu International Rodeo terá disputas em formatos individual e por equipes. Participam da competição sete times: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera (CRP), Top 20 RR Ecopower e Equipe Internacional, formada por cowboys dos Estados Unidos, México e Austrália.

Ao todo, mais de 16 companhias de rodeio estarão envolvidas nas montarias, que distribuirão premiação de seis carros e três motos. A disputa por equipes será realizada entre hoje e sábado, classificando os quatro melhores times para as semifinais no domingo. Enquanto que a competição individual reunirá um finalista de cada equipe na decisão.

A narração das provas ficará sob responsabilidade de Almir Cambra, nome conhecido do circuito nacional de rodeios.

Festa movimenta hotelaria, comércio e serviços

A edição de estreia, em 2025, teve impacto direto na economia local. Segundo dados divulgados pela organização, o rodeio gerou cerca de 1.200 empregos diretos e 3 mil indiretos, além de lotação máxima na rede hoteleira durante os quatro dias de evento.

Visitantes de nove estados brasileiros passaram por Votuporanga na ocasião, fortalecendo setores ligados ao turismo e ao consumo. A área VIP registrou mais de 4 mil ingressos vendidos, enquanto os camarotes foram comercializados antecipadamente.

Ao mesmo tempo, os investimentos públicos nos shows chamaram atenção neste ano. A Prefeitura de Votuporanga divulgou os custos de R$ 2,55 milhões na contratação de três atrações musicais: Luan Santana, por R$ 1 milhão; Matheus & Kauan, por R$ 670 mil; e Leonardo, por R$ 880 mil.

Programação reforça tradição sertaneja e ações sociais

A programação artística desta segunda edição reúne nomes de diferentes gerações da música nacional e mantém o sertanejo como eixo principal da festa, com exceção apenas do DJ e produtor musical brasileiro Alok.

A proposta do Votu International Rodeo é reforçar a ligação histórica do município com a cultura sertaneja e as tradições das arenas do interior, mantendo entrada gratuita para a pista e acesso democrático a uma programação de padrão internacional.

Além de estrutura voltada às montarias e ao entretenimento, o evento contará com duas opções de Áreas VIP, sendo uma delas com serviço open bar e open food. Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente no escritório do Grupo Tercio Miranda, na Rua Pernambuco, nº 2451, ou de forma on-line, pelo site da Total Acesso.

A agenda também terá caráter social. Durante o rodeio, o Fundo Social de Solidariedade promoverá o sorteio de um carro 0 km, iniciativa voltada à arrecadação de recursos para entidades assistenciais do município.

Luan Santana abre programação em fase consolidada da carreira

Escalado para abrir a segunda edição do Votu International Rodeo, Luan Santana chega a Votuporanga mantendo posição consolidada entre os artistas mais populares da música brasileira.

Aos 35 anos, o cantor sul-mato-grossense atravessa mais de uma década de carreira ocupando espaço de destaque no mercado nacional e internacional, reunindo sucessos radiofônicos, grandes turnês e forte presença nas plataformas digitais.

Luan ganhou projeção nacional em 2009, com “Meteoro”, faixa que rapidamente transformou o então jovem cantor em um dos principais fenômenos do sertanejo universitário. O impacto foi imediato: agenda lotada, forte repercussão e uma rápida mudança de patamar dentro da indústria musical brasileira.

Ao longo dos anos seguintes, Luan Santana ampliou o repertório e atravessou diferentes fases do sertanejo sem perder força comercial. Canções como “Te Esperando”, “Sinais”, “Amar Não é Pecado”, “Quando a Bad Bater”, “Morena” e “Chuva de Arroz” ajudaram a consolidar uma trajetória marcada pela combinação entre romantismo, apelo popular e forte investimento audiovisual.

Mais atualmente, o artista também passou a ocupar papel importante nas transformações do sertanejo contemporâneo, incorporando elementos do pop tanto na sonoridade quanto na construção visual de seus projetos.

A carreira do cantor consolidou uma base de fãs em Portugal e em outros países da Europa, tornando-se, em 2022, o primeiro brasileiro a esgotar os ingressos da Altice Arena, em Lisboa. Em 2025, voltou ao continente europeu com apresentações que chegaram a reunir públicos de até 80 mil pessoas.

A expansão internacional passou ainda a incluir investimentos no mercado latino. Em dezembro de 2024, o artista esteve no México para gravações em espanhol no estúdio 5020, da Sony Music, além de desenvolver projetos e colaborações com nomes internacionais.

Com quatro indicações ao Grammy Latino, Luan Santana acumula reconhecimento dentro da música latina e já apareceu entre os artistas latinos mais buscados globalmente no Google em determinados períodos. Mesmo com a expansão internacional da carreira, o cantor afirma manter o português como marca central de sua identidade artística.

Os shows de Luan também ficaram conhecidos pela grandiosidade da produção. Estruturas cenográficas, iluminação cênica, efeitos especiais e superproduções de palco passaram a integrar as turnês do artista, que costuma apostar em apresentações de forte impacto visual.

Em Votuporanga, o show será realizado em um megapalco com mais de 50 metros de largura, preparado para receber as atrações desta edição do rodeio.

Acesso ao recinto terá operação especial

A Prefeitura, por meio das Secretarias de Serviços Urbanos e de Trânsito, Transporte e Segurança, montou um esquema especial de trânsito para os quatro dias de festa. O acesso ao Centro de Eventos será realizado exclusivamente pela Estrada Vicinal Ângelo Comar.

Na saída, os motoristas poderão utilizar tanto a própria vicinal quanto o retorno pela Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em trecho preparado para distribuir o fluxo de veículos e evitar congestionamentos nos horários de maior movimento.

2º Votu International Rodeo