Recuperado, Alan Franco pode voltar ao São Paulo contra o Vasco 

Zagueiro desfalcou a equipe nas duas últimas partidas e defende invencibilidade na temporada.

O São Paulo deve ter um reforço importante contra o Vasco, neste sábado, às 21h30, em São Januário: o zagueiro Alan Franco está recuperado de dores musculares e pode voltar ao time na próxima rodada do Brasileiro.

Tecnicamente, o argentino se tornou um dos pontos fortes da equipe, com atuações seguras ao lado de Arboleda – em seus últimos cinco jogos, o São Paulo não tomou gols. É, também, um retorno a ser celebrado pelos mais supersticiosos: Alan Franco não perdeu nenhum jogo nesta temporada.

O zagueiro teve poucas chances com Thiago Carpini durante o Paulista e atuou em apenas cinco partidas. Depois, com a chegada de Luis Zubeldía, tornou-se titular e esteve em campo nove vezes, sempre sem derrotas.

Com dores musculares, ficou no banco contra o Corinthians, no domingo, com a missão de cavar um cartão amarelo para zerar sua contagem – já se sabia que ele não poderia enfrentar o Cuiabá, primeiro time a derrotar o São Paulo com Zubeldía no banco.

Na quinta, na reapresentação da equipe, participou de todo o treino – e a previsão é de que ele esteja entre os relacionados para o duelo contra o Vasco.

*Com informações do ge