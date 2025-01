Atletismo: votuporanguenses vencem provas na região  

Atletas de Votuporanga brilharam em competições disputadas em Birigui e Fernandópolis.

Atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) brilharam em provas dentro e fora de seus domínios no último domingo (19.jan).

Em Votuporanga, durante a 5ª Corrida do Assary Clube de Campo, em prova exclusiva para associados, o atleta Jonatas Padon acelerou forte e foi campeão no masculino geral. Ainda no masculino, Maurício Padilha venceu na categoria 50/59 anos e Celso Toschi na 60+.

No feminino, Eliete Guilherme foi vice-campeã geral, enquanto Mara Costa foi campeã da categoria 50/59 anos e Júlia Nunes faturou a categoria 20/29 anos. Já Beatriz Rocha cravou a segunda colocação na categoria 20/29.

Em Birigui/SP, durante uma corrida de rua de 5 km, Karina Franzin foi campeã no feminino geral, enquanto Jaciara Andrade beliscou uma posição no pódio faturando a 3ª colocação na categoria 50/54; já Osmar Andrade conquistou a 3ª posição no masculino, categoria 50/54 anos.

Em Fernandópolis/SP, durante a 2ª Corrida e Caminhada do 16ºBPMI, com dois percursos, Monaiza Moura Trindade faturou a 5ª colocação geral nos 10 km, enquanto Marcelo Aparecido de França venceu na categoria 30/39 anos; José Oliveira venceu na categoria 50/59 anos; Leandro Almeida conquistou a 7ª colocação na categoria 40/49 anos; João Boccato ficou em 10º também na categoria 40/49 anos.

Ainda no evento que reuniu atletas e entusiastas do esporte, Francielle Vieira ficou com a 2ª colocação geral feminina nos 5 km; enquanto Fernando Cruz chegou em 4º na categoria 40/49 anos, e Alexandre Favaro cravou a 13ª colocação na categoria 30/39 anos.

