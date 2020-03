Feirantes de Votuporanga aderem ao sistema delivey

Após a determinação da Prefeitura em proibir a realização das feiras livres, devido a pandemia do coronavírus, os feirantes de Votuporanga resolveram, para não ficarem sem as vendas de seus produtos, atenderem seus clientes no sistema de entrega (delivery). Abaixo a divulgação de alguns deles que se disponibilizaram a realizar o serviço:

1- Churros da Ivete – 99139-0402.

2- Barraca do Mateus derivados de milhos – 996125456.

3- Trailer do Crepe Francês – 99118-8412.

4- Garagem da Batata – 99198.5637.

5- Pamonhas da Maria da Graça – 991480716.

6- Água na Boca Empório Gourmet – 981817100.

7- Horti Frut DC – 991629202 ou 992534243

8- André do Queijo – 996242438.

9- Chumbinho Pasteis – 99 705 7880

10- Sandra Tapioca – 997696553.

11-Sucos Cojak – Sucos naturais e Açaí, 991789048.

12-Empório dos Temperos – 996671043 ou 34064175

13-Pão Com Linguiça Hamburgueria – 99757 9454

14-Larissa Doces – 997462299.

15 – Pastelaria Leal – 997616193.