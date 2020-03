Missa da Catedral deste domingo das 7h30 será transmitida ao vivo pela TV Unifev

Após suspensão de missas presenciais na Diocese, Catedral de Votuporanga transmitirá missa ao vivo aos domingos por meio da TV Unifev e patlaformas digitais; A determinação foi divulgada para que a Igreja contribua na prevenção ao Covid-19 (Coronavírus)

O Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas decretou nesta sexta-feira (20/3) a suspensão de todas as celebrações litúrgicas na Diocese de Votuporanga, inclusive as missas com participação dos fiéis. A determinação foi divulgada para que a Igreja contribua na prevenção ao Covid-19 (Coronavírus).

Desta forma, a Catedral Nossa Senhora Aparecida transmitirá ao vivo, aos domingos, a missa das 7h30, nas plataformas digitais da paróquia, bem como na TV Unifev (Canal 53). O Padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral, afirmou que “a suspensão é por tempo indeterminado. Neste período também divulgaremos vídeos diariamente para os fiéis. Continuo em oração por todos e cada um”.

O Decreto publicado nesta sexta-feira para o aperfeiçoamento da contribuição da Igreja diocesana na prevenção ao Covid-19 (Coronavírus) é válido em todo o território diocesano, por um prazo de 30 dias, podendo ser estendido, ou até determinação contrária. “Os passos de contingenciamento de nossas atividades são para contribuir para a prevenção de um colapso no nosso já precário sistema de saúde, que corre alto risco de não conseguir atender, com leitos hospitalares, todos os infectados que necessitarem de internação”, afirmou o Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas.