Federação Paulista define árbitros para as finais entre Corinthians e Palmeiras 

Raphael Claus vai apitar o jogo no Allianz Parque, enquanto Matheus Delgado Candançan atuará na Neo Química Arena.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu no início da tarde desta sexta-feira (13.mar) as arbitragens para as duas finais do Paulistão 2025 entre Corinthians x Palmeiras.

No confronto de ida, agendado para domingo, às 18h30, no Allianz Parque, Raphael Claus será o responsável por conduzir o primeiro Dérbi decisivo.

Já a finalíssima do dia 27, às 21h35, na Neo Química Arena, terá Matheus Delgado Candançan como árbitro principal.

O Corinthians tem a vantagem de decidir em casa por somar a melhor campanha durante fase de classificação e os mata-matas do estadual.

O Palmeiras busca o tetracampeonato do Paulistão, algo inédito. O Timão, por outro lado, tenta se isolar ainda mais como maior vencedor do torneio e busca o 31º troféu.