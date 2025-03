Pastor suspeito de estuprar menina de 13 anos é preso em Americana 

Presbítero teve prisão preventiva decretada após mãe da adolescente procurar delegacia de São José do Rio Preto/SP para denunciar que homem mantinha conversas de cunho sexual com a menor.

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana/SP prenderam, na tarde de quinta-feira (13.mar), um pastor procurado pela Justiça suspeito de estuprar uma menina de 13 anos em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após os investigadores receberem a informação de que o homem, de 41 anos, estaria morando em Americana. Ele foi localizado no bairro Jardim Ipiranga e encaminhado à cadeia de Sumaré/SP, onde vai aguardar os trâmites judiciais.

Conversa de cunho sexual

O pastor teve a prisão preventiva decretada após a mãe da adolescente procurar a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São José do Rio Preto para denunciar que o homem mantinha conversas de cunho sexual com a adolescente.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado em agosto de 2024, o pai da vítima viu no celular da menina uma conversa com o presbítero da igreja indicando que “o investigado teria tido relações sexuais com a filha”.

*Com informações do g1