Lucas faz infiltração e só deve voltar a jogar pelo São Paulo em 2026 

Atacante se queixava de dores no joelho direito e precisou passar por procedimento no local.

O atacante Lucas, do São Paulo, fez uma nova infiltração no joelho direito e só deve voltar a jogar em 2026.

O meia-atacante de 33 anos se queixou de dores no local nos últimos dias e realizou tratamento com a fisioterapia. Para o alívio do incômodo, passou por um procedimento mais eficaz. Agora, deve usar as próximas semanas até o fim da temporada para se recuperar.

“Foi feita uma infiltração na região dolorosa, a região posterior, para dar alívio da dor e, como precaução, provavelmente, aí não sou eu que envolvo na parte técnica, acho que só deve voltar em 2026. Já acabou o ano. Ele teve uma lesão, fica um incômodo.”

“Estamos tentando zerar para voltar na melhor condição dele. Teve a infiltração, agora é interessante dar uma parada para tentar terminar esse quadro de incômodo para voltar numa condição melhor. Nada de excepcional. É uma coisa comum”, disse ao Globo Esporte o doutor Moisés Cohen, consultor médico do São Paulo, responsável pela recuperação de Lucas.

Desde que passou por uma artroscopia no joelho direito em 30 de agosto, para retirada de uma fibrose que lhe gerava dores, o meia-atacante esteve em campo nove vezes, sendo titular em quatro.

Há alguns dias, em coletiva, o técnico Hernán Crespo admitiu que Lucas ainda não conseguiu voltar a ser o mesmo de antes da lesão. No período, marcou um gol, na vitória contra o Vasco.

“Lucas sabe que tem de voltar a ser o Lucas que a gente conhece, que o mundo conhece. É ter atenção, momento difícil, sequência curta, sem tempo de recuperar. Estamos esperando o verdadeiro Lucas, mas durante o caminho esperamos que faça muitos gols”, analisou o treinador.

*Com informações do ge